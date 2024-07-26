強颱凱米造成3.6億農損　卓榮泰：農業天災貸款半年免息

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

強颱凱米帶來劇烈降雨重創南台灣，單日降雨量更超過當年的莫拉克颱風。行政院長卓榮泰26日啟動災區視察，針對農損的部分，政府會即時啟動農業救災機制，且從寬認定、簡化流程，確實補助到位，「農業天然災害的貸款半年免息」；另外，除了公司行號的營業所得稅、個人所得稅都有減免外，類似的機制包括農業的部分。

卓榮泰上午到台南視察農作災損情形時表示，非常抱歉，這3天受到颱風侵襲的國人同胞，昨天因為風強雨大，交通不便跟受阻，沒有能夠在第一時間來到各地以及災區比較嚴重的地區，跟縣市首長、國人同胞站在一起，非常不安，只能從應變中心掌握全國各地狀況。

卓榮泰說，昨天也跟22縣市首長一一通過電話，縣市首長也非常盡忠職守、親自坐鎮說明地方的狀況，也提出許多請求中央協助的設備、人力以及電力回覆等，中央也都一一回應滿足需求。

卓榮泰表示，今天總統已經到了高雄，他今天來到台南，等一下會到嘉義、雲林，他也請鄭麗君副院長到宜蘭，昨天晚上再特別請顧立雄部長到屏東，就國軍整備人力再做最後更精確的協助跟調配。也謝謝國軍弟兄，在演習過程停止後馬上全程投入救災。

卓榮泰說，在此同時，他也要向已經有5位國人同胞罹難，代表政府向他們及家屬表達最大的致意。有688位同胞受到傷害，政府也表示非常遺憾。

卓榮泰提到，今天來到這裡，看到這樣一片景象，確實颱風非常強，2、3天下了全國一年的雨量，再怎麼樣的排水系統都很難支應。所以現在除了全面檢驗過去的排水設施外，這次的損失分幾個部分說明。

卓榮泰指出，依照慣例，淹水達50公分以上的，除了地方政府的補助外，中央會再加碼2萬元的補助；針對中低收入戶，也會跟地方政府再協調，希望能加碼到1萬，希望給予大家更多的補助。

農損的部分，卓榮泰說，現在農損已經超過3.6億，相信數字還會再增加，總農損面積4115公頃。無論農損或是面積多少，政府會即時啟動農業救災機制，昨天第一時間馬上指示要從寬認定、簡化流程，確實補助到位，請農業部一定要確實做到。

卓榮泰說，在個人部分，除了公司行號的營業所得稅、個人所得稅都有減免，類似的機制包括農業的部分，「農業天然災害的貸款半年免息，昨天已經初步決定，今天在這裡正式宣佈」。卓喊話，希望雨勢不要再下，大家同心協力度過這次困難。