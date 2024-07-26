顏寬恒遭重判！「昔日對手」陳柏惟開酸：我參政都沒有7年那麼久

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨籍立委顏寬恒涉及詐領助理費、房屋假買賣、竊占國土等案，台中地院今（26）日依貪污罪判7年10月、偽造文書罪判刑6月得易科罰金、竊占國土無罪，全案可上訴。對此，前立委陳柏惟火速開酸，「7/10是個好數字，我參政都沒有七年那麼久」。

針對顏寬恒貪污偽造文書，一審判刑合計8年4月。陳柏惟稍早在社群平台 Threads 發文表示，「7/10是個好數字，我參政都沒有7年那麼久」。

▲顏寬恒一審判決出爐，陳柏惟狠酸：我參政都沒那麼久。（圖／記者屠惠剛攝）

陳柏惟進一步指出，他接到前助理的訊息，內容提到「人家有貪污難怪打不贏」。陳柏惟霸氣回應，「我只是被罷免，我跟他單挑沒輸過」。

陳柏惟更坦言，收到「恭喜」的訊息時，他心情複雜，感到悲傷，「我既沒有叫他出來選，也沒有叫他貪污，他被判刑我沒有任何的成就感，也不是我成就的，但悲的是失去的已經不再回來」。

陳柏惟強調，中二選區民眾在每次選舉中的疲勞奔波，讓每次選舉都像翻了一頁，結果只是翻過去又翻回來，沒有人是贏家。

台北地檢署2023年8月14日起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安與王郁文不認罪，其他3人認罪，最終判決結果26日出爐，高虹安被依犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪，判處7年4月徒刑、褫奪公權4年，依地方制度法第78條規定，高虹安將即刻停職，由副市長邱臣遠代理。

▼陳柏惟2020年拜票巧遇顏寬恒，兩人相擁2秒。（圖／翻攝自Facebook／3Q陳柏惟、顏寬恒）