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社會 社會焦點 保障人權

貪污案今宣判　顏寬恒「竊佔國土+假買賣+詐助理費」3大罪狀一次看

▲▼ 。（圖／資料照）

▲顏寬恆堅稱自己清白。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市中二選區立委顏寬恒涉竊佔國有地、詐領助理費一案，歷經多次審理，又巧遇強颱凱米入侵，致使台中地院庭期順延一天，今日（26日）終將一審宣判。顏寬恒於遭起訴、審理期間，均堅稱自己清白，否認相關指控，究竟檢方查出他所犯何事？《ETtoday東森新媒體》為讀者整理台中地檢署起訴顏寬恒的3項罪狀。

●台中南屯817招待所竊佔國土

顏寬恒於2021年中二選舉補選期間，陸續被告發其家族疑竊佔國有地，最先被爆出來的是顏家位於台中市南屯區楓樹段817地號的土地，顏家於2015年闢建招待所，登記於顏寬恒胞弟顏仁賢名下；後被爆料不但有違建，甚至還竊佔國土，經中市府都發局勘查，認該建物有500平方公尺是違建，而警衛室、大門、通道、圍籬等部分，則竊佔國有地約140平方公尺。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲顏家南屯817招待所。（圖／資料照）

●沙鹿莊園豪宅假買賣

上述事件過沒多久，顏寬恒又被爆出他位於沙鹿區佔地約1250坪的莊園豪宅也是違建，同樣有竊佔國土，建物登記人為顏的妻子陳麗凌，經檢方調查，認定竊佔國有地達1097.14平方公尺。

接連被揪出家產涉及不法，因當時正處選舉期間，顏寬恒認為事件已被媒體放大，一家人火速搬出沙鹿豪宅，並將豪宅以市價5折、約4500萬元，賣給澤序設計公司。

但檢方又查出，顏寬恒賣屋的方式，是與建設公司負責人林進福共謀，以借款方式，將4541萬元「借」給澤序公司張姓負責人，再由張向顏寬恒夫婦買下該豪宅。檢方認顏等人涉嫌就房地產權間移轉有虛偽不實登記而涉嫌假交易。

▲顏寬恒沙鹿豪宅。（圖／舊圖／翻攝Google街景）

▲顏寬恒沙鹿豪宅。（圖／舊圖／翻攝Google街景）

●詐領立委助理費

檢方進一步調查，顏寬恒任職立委期間，曾聘請林進福擔任公費助理，聘期自2018年1月至2020年1月，月薪4萬元，但實際上這筆錢卻被顏寬恒拿來扣抵與立委職務無關的私人支出，包括車款代付費用、住宅費用等，詐領金額多達108萬餘元。

綜合上開案件，台中地檢署2023年4月26日偵結起訴，認定顏寬恒與林進福涉犯貪污治罪條例，利用職務機會詐取財物、偽造文書、竊占罪；顏寬恒、陳麗凌與設計公司張姓負責人涉偽造文書罪；817招待所部分，顏仁賢也被依竊佔罪嫌起訴。

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