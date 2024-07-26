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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒、高虹安重判7年！　藍綠白大咖都難逃「打貪重拳」

記者杜冠霖／台北報導

今（26日）藍委顏寬恒、新竹市長高虹安涉貪案先後宣判，稍早兩案判決都出爐，顏寬恒遭判7年10月、高虹安則是7年4個月。加上日前前桃園市長鄭文燦涉貪遭羈押、新竹縣長楊文科涉貪案遭起訴，新政府上任標榜打黑金槍毒詐及肅貪，藍綠白涉貪大咖都難逃「打貪重拳」，且都是本刑七年以上的貪污治罪條例，由於選罷法已經修法加重、涉貪就無法再次參選，若未來他們判刑定讞，將終身不得參選，政治生涯形同被判死刑。

▲▼立委顏寬恆 陳建仁赴立法院備詢 經濟組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委顏寬恒。（圖／記者屠惠剛攝）

顏寬恒因竊佔國有地、假買賣以及詐領助理費等，被台中地檢署起訴。台中地院今一審宣判，顏寬恒貪污罪判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金。

而新竹市長高虹安被控2020年擔任立委期間，與自己4名國會助理，連手詐領立院公費助理補助共46萬30元，涉犯貪污、偽造文書等罪嫌，高虹安否認所有指控，請求法官審酌「新竹市45萬市民的期待」。台北地院今（26日）一審宣判，依《貪污治罪條例》判決她7年4月，全案還可上訴。

該案雖然仍可上訴，但根據《地方制度法》規定，她的新竹市長職務將被內政部停職，由現任副市長邱臣遠代理。至於高虹安若最終因貪污罪，在本屆市長剩餘任期內被三審判刑定讞，依《地制法》第79條第1項第2款，將被內政部「解職」，所遺任期若還有2年以上、須補選，不足2年就由內政部報請行政院判人代理到本屆任期屆滿為止，而非副市長代理，高也將從此喪失參選公職機會。

▲▼新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮指控誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者黃哲民攝）

前桃園市長鄭文燦，日前突然遭桃園地檢署帶走，檢方偵訊後，認為鄭文燦涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為受賄等罪嫌，並向法院聲請羈押並禁止接見。全案緣起桃園市政府先前推出「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，規劃將工五工業區東側的農業區一帶近50公頃土地進行都市計畫區段徵收，有地主群因農地未被劃分進重劃區內，自行組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃，並透過楊姓成員向鄭文燦行賄。

根據貪污治罪條例，若定罪，可判七年以上有期徒刑，得併科六千萬元以下罰金。

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案。（圖／記者林敬旻攝）

另外新竹地檢署近日偵結，認定豐邑機構偷工減料釀成天坑，並查出縣長楊文科等12人涉嫌貪汙，檢方調查發現，豐邑為了減少2億元擋土費用支出，將H型鋼擋土樁從33.8公尺縮減為18.5公尺，並加設15.5公尺劣質混凝土之地質改良樁（CCP），造成建案基地及周邊道路共8度坍塌。

檢方調查，楊文科竟在喜來登飯店總統套房收受免費招待後，4度強逼復工，後因不願自行承擔責任才作罷。檢方以「官商勾結惡性重大」，痛批楊文科的犯罪集團，請求法院從重量刑，並沒收2.5億的不法所得。

▲新竹縣長楊文科，竹北天坑案。（組圖／ETtoday資料照）
 

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