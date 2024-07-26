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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒、高虹安涉貪同日被判7年　綠黨團：司法偵辦勿枉勿縱

▲▼高虹安。（圖／高虹安臉書）

▲新竹市長高虹安。（圖／翻攝自高虹安臉書）

記者杜冠霖／台北報導

今（26日）日藍委顏寬恒、新竹市長高虹安涉貪案將先後宣判，稍早兩案判決都出爐，顏寬恒遭判7年10月、高虹安則是7年4個月。對於今日判決，民進黨團表示，黨團立場一貫，所有司法案件就回歸司法，不要有任何政治力操作，上午大家關切顏寬恒跟高虹安的案子，顏寬恒現在被判七年、尊重司法，民進黨一貫立場就是不會有政治操作，希望司法偵辦勿枉勿縱，每個人都有權利捍衛清白，但所有人面對司法都要謙虛，停止對司法有政治力介入的批判。

台中中二選區立委顏寬恒因竊佔國有地、假買賣以及詐領助理費等，被台中地檢署起訴。台中地院今一審宣判，顏寬恒貪污罪判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金。設計公司張姓負責人偽造文書判刑4月；顏仁賢偽造文書6月，均可易科罰金。至於竊占國土部分，顏仁賢判刑6月，顏寬恒、陳麗凌則無罪。

而新竹市長高虹安被控2020年擔任立委期間，與自己4名國會助理，連手詐領立院公費助理補助共46萬30元，涉犯貪污、偽造文書等罪嫌，高虹安否認所有指控，請求法官審酌「新竹市45萬市民的期待」。台北地院今（26日）一審宣判，依《貪污治罪條例》判決她7年4月，全案還可上訴。

此案雖然仍可上訴，但根據《地方制度法》規定，她的新竹市長職務將被內政部停職，由現任副市長邱臣遠代理。

至於高虹安若最終因貪污罪，在本屆市長剩餘任期內被三審判刑定讞，依《地制法》第79條第1項第2款，將被內政部「解職」，所遺任期若還有2年以上、須補選，不足2年就由內政部報請行政院派人代理到本屆任期屆滿為止，而非副市長代理，高也將從此喪失參選公職機會。

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