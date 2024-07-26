　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

OpenAI測試搜尋引擎SearchGPT　挑戰Google

OpenAI正測試搜尋引擎SearchGPT

中央社舊金山電

人工智慧新創公司OpenAI於25日表示，正測試搜尋引擎SearchGPT ，指出這款工具將以相關和清楚的資訊來源，提供用戶快速即時的答案，挑戰搜尋引擎龍頭Google及Perplexity等公司。

OpenAI上週才推出小型模型GPT-4o mini，25日再宣布推出搜尋引擎SearchGPT原型、表示正在測試這款新產品，未來將把搜尋引擎功能整合至對話機器人ChatGPT中，將公司AI模型和網路資訊做結合。

SearchGPT已開放給部分用戶體驗，並開放註冊，讓有興趣的用戶測試。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在X平台表示，公司認為搜尋引擎功能有進步的空間，將透過新原型使這項技術變得更好。 SearchGPT的推出直接挑戰搜尋引擎龍頭Google（谷歌）。

在AI技術突破後，Google、微軟（Microsoft）、新創公司Perplexity等幾家科技公司，都陸續透過對話機器人技術強化傳統網路搜尋引擎，為用戶回答問題及總結資訊。

微軟早在2023年就推出由AI驅動的Bing引擎，隨後Google和Perplexity等相繼加入AI搜尋戰場，今年5月，Google向部分用戶推出AI Overview，執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示這項產品是25年來搜尋引擎的一大變化。

科技媒體WIRED指出，SearchGPT和Perplexity相似，由對話機器人提供用戶相關連結的列表。市面上AI搜尋引擎在推出後都遇到可靠性和抄襲方面爭議。

OpenAI近期積極與出版商和創作者合作來強大生態系。包括Vox Media、大西洋月刊（The Atlantic）、華爾街日報母公司「新聞集團」（News Corp）、金融時報（Financial Times）等多家媒體今年都與OpenAI簽署授權協議。

大西洋月刊執行長湯普森（Nicholas Thompson）25日在OpenAI部落格中指出，AI搜尋將成為民眾「瀏覽網路的關鍵方式之一」，這項技術必須尊重和保護新聞業和出版商，並表示樂見OpenAI和大西洋月刊合作。

ET快訊
顏寬恒、高虹安遭重判！　藍綠白大咖都難逃「打貪重拳」
快訊／台大13妹「公衛文」、小兔遭判2年！
快訊／暴雨狂下！台南自小客「折成V字形」　駕駛慘死
快訊／全家開出2張千萬發票！　門市一次看
顏寬恒宣判！顏家父子從「立委交棒」會走到「相同劇本」嗎？
幕後／柯文哲「沙盤推演」高虹安案　2情況新竹恐「被綠捧走」
快訊／顏寬恆遭重判7年10月　國民黨最新回應
快訊／顏寬恒喊「難以接受！」：這是最大冤枉
快訊／高虹安遭判7年4月！　市長將遭停職
這樣要上班？彰化淹水慘重畫面曝　議員轟：王惠美出來看
ETtoday又得獎了！　我在案發現場「鄭性澤案冤案」獲平冤

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

OpenAI測試搜尋引擎SearchGPT　挑戰Google

對打Google！Apple Maps Beta版上線　首波僅開放瀏覽器、英文介面

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

濁水溪潰堤！彰化大城鄉「2村大撤退」　1400人緊急避難

高雄新建大樓「車道變瀑布」　雨灌地下室...住戶肉身擋水畫面曝

#典寶溪 暴漲溢出堤防！ 10輛車滅頂 #高雄 #凱米颱風

#高雄 美術館豪宅區 馬路變「黃河」！ #凱米颱風

OpenAI測試搜尋引擎SearchGPT　挑戰Google

對打Google！Apple Maps Beta版上線　首波僅開放瀏覽器、英文介面

高虹安涉貪遭重判　黃揚明曝「下一步」：應該是會主動宣布退黨

巴黎奧運中國代表隊奪金劍指六大項　歷屆236面金牌中佔192金

《膽小鬼》26年了！　梁詠琪重遊拍攝地「對比照」凍齡嫩臉超狂

肺癌篩檢推2年「揪1401人確診」8成屬早期　逆轉多數晚期發現困境

南韓針對全國發布「日本腦炎」警報　病媒蚊種數量暴增

隊史第2場無安打比賽！　賽斯助教士橫掃國民

傳錯群組！叫同劇演員「肖查某」被本人看到 女星進棚懺悔：死定了

魔獸今抵台高喊「終於又回台灣了」　睽違2年在寶島球迷面前打球

大谷與克蕭首度同場出賽！　總教練：像夢一樣的場景

【廣編】金山坐享增值利多　交通建設、五星酒店加持漲勢可期

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

3C家電熱門新聞

中華電信MODHami Video創新科技

iPhone「1異常」無法修復　災民傻眼：常遇到很煩

OpenAI測試搜尋引擎

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

6月份智慧型手機銷量Top20公開

Apple Maps Beta版上線

外媒爆iPhone SE 4 外殼

LINE發通知！8月停用舊電腦版

LINE必備「9種功能」一次看

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

FB上互搜就變...「建議好友」？

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光

Google開鍘！「4大類App」8月底全下架

更多熱門

相關新聞

外資出走大賣台股　外媒曝3原因「改買韓國AI股」

外資出走大賣台股　外媒曝3原因「改買韓國AI股」

美國大選影響台股盤勢，外資持續出走，尋求如何駕馭AI的投資者也正在將目光從台灣轉向韓國，多加投資管理公司紛紛減持台股、增持韓股，投管公司指出，台股在寫新高後已經變得「擁擠」，三星電子、SK海力士進軍HBM領域，較低的估值以及台積電（2330）的巨額收益，使得韓國股票成為更具吸引力的投資對象。

親自調教「AI陳珊妮」唱歌太逼真

親自調教「AI陳珊妮」唱歌太逼真

科技巨頭財報欠佳！　美股3大指數重挫那指大跌3.6％

科技巨頭財報欠佳！　美股3大指數重挫那指大跌3.6％

宏碁高樹國：AI PC不會元年「就變成圓寂」

宏碁高樹國：AI PC不會元年「就變成圓寂」

7500億！史上最大收購案破局

7500億！史上最大收購案破局

關鍵字：

OpenAISearchGPTGoogleAI

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

逆轉再逆轉！全台停班課懶人包看這裡

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

韓百萬網美公開男友　他頭躺比基尼害羞遮臉

高雄淹水退去「滿地都是活魚」　網曝不撿造成1可怕後果

即／高雄明改全面停班停課！

彰化明上班上課鄉鎮泡水中　王惠美被灌爆

更多

最夯影音

更多

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面