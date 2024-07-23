Google母公司7500億併Wiz　史上最大收購案破局

▲ Google母公司Alphabet。（圖／路透）

文／中央社

根據路透社看到的備忘錄，網路安全新創公司Wiz放棄了Google（谷歌）母公司Alphabet的230億美元（新台幣7500億元）收購要約，選擇進行首次公開募股（IPO）。

路透社報導，Wiz執行長拉帕伯特（Assaf Rappaport）在備忘錄中表示：「雖然我們對收到的報價受寵若驚，但我們選擇繼續讓Wiz茁壯。」他並未點出Google。

「讓我開門見山地說：我們的下一個里程碑是10億美元的年度經常性營收（ARR）和首次公開募股。」 路透社7月稍早引述知情人士報導，Alphabet正積極洽談收購Wiz。

Wiz決定取消交易對Google而言將是一大挫敗。Google持續投資雲端基礎設施，聚焦在為去年創造超過330億美元營收的雲端業務贏得客戶。

收購總部位在紐約的Wiz本應是Alphabet史上最大的一筆交易，也是自2022年以54億美元收購資安公司麥迪安（Mandiant）以來，在網路安全領域的第2筆大型收購。

Wiz是成長最快的軟體新創公司之一，今年稍早在一輪私募融資中籌集了10億美元，估值達120億美元。這家美國－以色列新創公司2023年營收為3.5億美元。

Wiz提供雲端為基礎的網路安全解決方案，以及由人工智慧（AI）支援的即時威脅檢測和回應，幫助企業辨識和消除雲端平台上的關鍵風險。

Google和Wiz尚未回覆路透社記者詢問。