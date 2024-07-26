凱米衝入北部「南部卻淹超慘」　鄭明典貼1圖解惑

▲凱米颱風衝進北部，南部淹水災情更慘重，主要是颱風引進西南氣流影響。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風從宜蘭登陸，桃園出海，中南部卻出現超大豪雨，雨勢比北部更猛，且淹水災情慘重，全台雨量最多地區出現在高雄市多納林道，有1838.5毫米，前氣象局長鄭明典也在臉書上貼出一圖，解釋是颱風引進西南氣流影響。

凱米颱風遠離，昨（25日）凌晨從宜蘭登陸，4小時後就從桃園出海，颱風中心衝進北部，中南部卻出現超大豪雨，淹水災情嚴重，馬路成河道，北部雨量比南部小。

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前中央氣象局長鄭明典今在臉書貼出一圖，並指出以前的標準預報用詞是「受颱風引進西南氣流影響」。有網友留言驚呼「後面那條長長的尾巴，好可怕。」

根據氣象署統計，凱米颱風帶來驚人雨量，前三名都在南部，包括高雄市多納林道1838.5毫米、屏東縣尾寮山1584毫米、嘉義縣奮起湖1528.5毫米。雨量排行第4則是颱風登陸縣市的宜蘭縣太平山1264毫米，第五名為台南市關山1245毫米。

另後續雨量排行，包括雲林縣草嶺也有1210毫米，南投縣杉林溪1029毫米，嘉義市國三(N295K)794.5毫米，台東縣達仁林場774毫米，台中市稍來762.5毫米，新竹縣西丘斯山671毫米，彰化縣竹塘593毫米，花蓮縣布洛灣564毫米，新北市福山植物園545.5毫米，桃園市巴陵485毫米，苗栗縣卓蘭412.5毫米，澎湖縣東吉島390.5毫米，台北市茶製場366.5毫米。

中央氣象署預報員劉宇其表示，寬廣外圍環流仍影響台灣天氣，雷雨胞從西南方移入台灣陸地，中部南部仍有局部大雨或豪雨，澎湖也有局部豪雨，金馬要留意局部大雨。

降雨分布上，劉宇其提醒，今天白天各地有雨，中部、南部雨較多，容易有局部大雨或豪雨，今入夜到明天轉偏南風，南部有大雨外，花東迎風面地區也開始有局部大雨。