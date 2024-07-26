高屏水災情慘重！　韓國瑜心繫南部送5千瓶消毒水

▲韓國瑜。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

強颱凱米帶來超大豪雨襲擊台灣中部及南部，高雄受創最重，多處嚴重淹水。立法院長韓國瑜25日深夜發文指出，「風雨雖無情，人間必有愛」，他會盡全力協調中央支援受災縣市，提供物資上協助，典亮基金會也將購買5000瓶消毒水分發給需要的受災民眾，減少災區的病毒傳播，做到清潔、清除、消毒。

韓國瑜臉書上寫到，這一次的颱風來勢洶洶，給家園帶來了沉重的打擊，特別是在中南部地區，尤其是高雄和屏東，風雨的肆虐使得他們面臨了重大的淹水災害，許多家庭遭受了嚴重的損失。

韓國瑜說，面對這樣的困境，他深知大家的心情和處境，但此時社會更需要的是攜手同心，互愛互助，一起伸出援手，關心身邊需要幫助的人，「身為立法院院長，我會盡全力協調中央支援受災縣市，提供物資上協助」。典亮基金會也將購買5000瓶消毒水分發給需要的受災民眾，減少災區的病毒傳播，做到清潔、清除、消毒。

韓國瑜強調，他們會與受災縣市的政府單位聯絡，確保受災戶能夠得到有效的幫助。無論面對多大的挑戰，都會攜手同心，共同度過這段困難時期，重建更美好的家園。「讓我們一起加油，互相扶持，共渡難關！祈願台灣平安，風雨雖無情，人間必有愛！」。