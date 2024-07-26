高雄雨量破紀錄…受災市民注意！可申請救助金「每戶最高10萬元」

▲高雄25日暴雨，多地區傳出淹水災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

颱風凱米襲台，引進強勁西南氣流，導致南部地區降雨量破紀錄，累積突破千毫米，高雄多地紛紛傳出淹水災情，不少汽機車泡在水中，甚至部分車輛還遭水流沖走，市民損失慘重。高雄市府也提醒，依據《高雄市災害救助金核發辦法》，受災戶可於30日內向各區公所提出申請，若住屋因災致毀損達不堪居住者，每戶每人可救助2萬元、每戶最多5人，最高10萬元。

強颱凱米過境，其外圍環流、以及引入的強勁西南氣流威力驚人，高雄市茂林部分地區25日累積雨量已逾1500毫米，超越莫拉克颱風等級，全市排水系統與滯洪池全滿，另受天文大潮影響，致多處積淹水、停電、路樹倒塌，眾多市民的愛車慘泡水中，還有部分汽機車遭水流沖走，市民損失慘重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄25日多處傳出淹水災情。（圖／民眾提供）

市長陳其邁除指示市府團隊盡速恢復市容、確保市民安全外，同時也表示，凱米颱風所帶來的強風豪雨尚未結束，社會局將持續協助各區公所，確保收容安置處所物資充足無虞，嚴格要求區公所確保收容民眾安全，並提供妥善照顧，禁止於土石流警戒未解除前返回居住地。

高雄市政府說明，有關災害救助申請，民眾可向各區公所或社會局聯繫洽詢，並於30日內依據「高雄市災害救助金核發辦法」規定向各區公所申請災害救助，如欲瞭解相關災後租稅減免問題，可洽詢高雄市稅捐稽徵處瞭解。此外，有關部分地區停電停話，市府已協調台電公司及電信業者盡速搶修，而高屏溪原水濁度超過警戒值，將請自來水公司調度深水井、伏流水及南化水庫原水支應，提醒民眾隨時注意天氣動態、非必要避免外出、近期避免前往山區活動，市府將持續利用多元管道提供民眾天氣訊息。

▲旗山溪滿水位溢堤，陳其邁前往現場勘災。（圖／記者賴文萱翻攝）

依據《高雄市災害救助金核發辦法》，災害過後若高雄市民有以下受災情形，可於30日內依據規定向各區公所申請災害救助，補助內容簡述如下：

1.因災致死亡、失蹤或重傷：死亡及失蹤救助20萬元，重傷救助10萬元。

2.住屋室內淹水超過50公分：每戶救助1萬5000元。

3.住屋因災致毀損達不堪居住：每戶每人救助2萬元，每戶至多救助5人，最高10萬元。

4.住屋因災致毀損未達不堪居住：限定低收入戶及中低收入戶市民，每戶救助1萬5000元。

5.住屋因土石流入自室內樓地板起算達三十公分或面積達二分之一者：每戶救助1萬5000元。

▼高雄山區多處道路及路樹倒塌、邊坡塌方。（圖／記者許宥孺翻攝）