全球各大航空、機場「行李遺失率」排名曝光　台灣表現佳進前10

▲荷蘭新創企業家親自架設網站,彙整各大航空公司和主要機場的行李遺失率。(圖/VCG)

記者張方瑀/綜合報導

荷蘭新創企業家勒韋斯(Pieter Levels)因自身行李遺失後找不到解決途徑,又發現網路上沒有專門處理相關數據的網站,所以親自架設網站彙整各大航空公司和主要機場的行李遺失率,希望能敦促這些機場和航空公司解決問題。

綜合外媒報導,勒韋斯今年6月與女友從葡萄牙里斯本飛往西班牙巴塞隆納,結果女友的行李卻沒同步抵達,而兩個人後來轉機至美國德州,行李依舊沒有送達,兩人致電、私訊航空公司都沒結果,勒韋斯氣炸之餘,發現目前居然沒有統計行李遺失率的網站,因此決定自己動手做。

勒韋斯架設的「行李遺失魯蛇」(Luggage Losers)網站不僅以航空公司的行李遺失率進行排名,還以機場、國家,甚至七大洲作為單位進行排名。這個網站利用AI機器人24小時不間斷地以多種語言搜尋全球網友討論行李遺失的資訊,並與實際遺失的數據進行對比。

網站還同時考慮到航空公司因航班、機隊產生的規模差異,以及機場因旅客數量產生的差異,以得到接近實際情況的即時估值。根據「行李遺失魯蛇」網站,行李遺失率最高的航空公司前3名分別是西班牙的伊比利亞航空(Iberia)、英國航空(British Airways)和印度航空(Air India)。

表現最佳的前3名則是大韓航空(Korean Air)、印尼獅子航空(Lion Air)和澳洲維珍航空(Virgin Australia)。值得一提的是,台灣的長榮航空在表現最佳排名中位居第7,日航排名第4,全日空第5,中國海南航空第6。

???? Tracking lost luggage for airports now too on https://t.co/kcSazeoFvc



Biggest luggage losers are:

???????? Heathrow Airport

???????? StanstedAirport

???????? Delhi Airport

???????? Zurich Airport

???????? Mumbai Airport



It will take a bit more time to get more data as it just started tracking complaints pic.twitter.com/ZT7XL4Ckqw