全球各大航空、機場「行李遺失率」排名曝光　台灣表現佳進前10

▲荷蘭新創企業家親自架設網站，彙整各大航空公司和主要機場的行李遺失率。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

荷蘭新創企業家勒韋斯（Pieter Levels）因自身行李遺失後找不到解決途徑，又發現網路上沒有專門處理相關數據的網站，所以親自架設網站彙整各大航空公司和主要機場的行李遺失率，希望能敦促這些機場和航空公司解決問題。

綜合外媒報導，勒韋斯今年6月與女友從葡萄牙里斯本飛往西班牙巴塞隆納，結果女友的行李卻沒同步抵達，而兩個人後來轉機至美國德州，行李依舊沒有送達，兩人致電、私訊航空公司都沒結果，勒韋斯氣炸之餘，發現目前居然沒有統計行李遺失率的網站，因此決定自己動手做。

勒韋斯架設的「行李遺失魯蛇」（Luggage Losers）網站不僅以航空公司的行李遺失率進行排名，還以機場、國家，甚至七大洲作為單位進行排名。這個網站利用AI機器人24小時不間斷地以多種語言搜尋全球網友討論行李遺失的資訊，並與實際遺失的數據進行對比。

網站還同時考慮到航空公司因航班、機隊產生的規模差異，以及機場因旅客數量產生的差異，以得到接近實際情況的即時估值。根據「行李遺失魯蛇」網站，行李遺失率最高的航空公司前3名分別是西班牙的伊比利亞航空（Iberia）、英國航空（British Airways）和印度航空（Air India）。

表現最佳的前3名則是大韓航空（Korean Air）、印尼獅子航空（Lion Air）和澳洲維珍航空（Virgin Australia）。值得一提的是，台灣的長榮航空在表現最佳排名中位居第7，日航排名第4，全日空第5，中國海南航空第6。

???? Tracking lost luggage for airports now too on https://t.co/kcSazeoFvc



Biggest luggage losers are:

???????? Heathrow Airport

???????? StanstedAirport

???????? Delhi Airport

???????? Zurich Airport

???????? Mumbai Airport



It will take a bit more time to get more data as it just started tracking complaints pic.twitter.com/ZT7XL4Ckqw — @levelsio (@levelsio) July 8, 2024

在國家的排名中，行李遺失率最高的前5名分別是衣索比亞、印度、西班牙、瑞士和肯亞；表現最佳的前5名則是南韓、日本、中國大陸、台灣和印尼。在機場的排名中，遺失率最高的前五名中有3個位於英國倫敦，剩下的2個則是印度的德里和孟買。

勒韋斯表示，航空公司和機場的行李處理人力成本下降，但工作量卻持續增加，導致行李遺失或損壞的機率大增。若行李21天後仍未能送還給失主，就會被列為無人認領，60天後就會被拍賣給陌生人，但航空公司是否真的有追查失主並歸還行李又是另外一個問題了。