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社會 社會焦點 保障人權

凱米襲台再添2命！累計5死531傷　1979處積水仍未退

▲▼旗山土石流衝民宅活埋夫妻　妻受傷獲救...夫慘喪命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲凱米颱風襲台，高雄旗山土石沖進民宅，造成一名男子死亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陸運陞／新北報導

凱米颱風侵襲台灣，導致今天（25日）全台多處積、淹水及道路坍方，經中央災害應變中心統計，截至晚間9點，仍有1979處未退水；而民眾傷亡人數，也從原本3人新增2名，本次颱風共造成民眾5名死亡531受傷。總災情共有10954件。

凱米颱風造成積、淹水主要在高雄市，其次屏東縣、台南市與嘉義縣；昨天（24日）已造成2位民眾不幸往生，今天高雄發生土石流沖入民宅，屋內夫妻1死1重傷；稍晚雲林縣一名男子騎車外出購物，返家途中遭倒榻路樹壓傷，送醫仍宣告不治，另名在台南的男子，因修繕自家時，不慎摔落送醫不治，今天新增3名死者。

中央災害應變中心統計，全國曾停電783598戶、曾停水157517戶、基地台317座故障、市話中斷133戶、道路災阻路段22處，另收容處所共開設205處，收容安置共1949人，而農林漁牧業產物及設施損失為36億5千多萬。

▲凱米颱風強襲，雲林多處積淹水封路，虎尾四樓高大樹連拔倒地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲凱米颱風強襲，雲林一名男子騎車外出遭路樹壓傷送醫不治(非事發處)。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

至於8件海難搜救，其中坦尚尼亞籍貨輪「FU -SHUN 」傾斜下沉高雄港外海19浬，船上有9名緬甸籍船員，今天清晨6時31分下沉，目前已尋獲3人，失蹤6人仍在搜尋中；至於其餘7起擱淺案船員及船隻均平安。

降雨量部分，23日時至25日晚間9時，分別為高雄市多納林道1673毫米、屏東縣尾寮山1471毫米、嘉義縣石磐龍1325.5毫米、宜蘭縣太平山1262.2毫米、台南市關山1112毫米、雲林縣草嶺1058毫米、南投縣杉林溪898毫米、嘉義市國三692毫米、台中市稍來691毫米、台東縣達仁林場675.5毫米、新竹縣西丘斯山668.5毫米、花蓮縣和中558毫米、新北市福山植物園542毫米。

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