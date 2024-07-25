LIVE／凱米豪雨彈還在砸！4地區累積雨量「破1000mm」　氣象署說明

記者閔文昱／ 台北報導

凱米颱風雖然已離台，但挾帶驚人的雨量造成全台各地災情頻傳，尤其南台灣成為重災區。根據中央氣象署資訊，目前高雄市多納林道單日累積雨量已來到1210毫米，另外嘉義縣奮起湖、高雄市多納以及高雄市高中累積雨量也都突破1000毫米。對此，氣象署將於23時40分說明颱風最新動態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

氣象署指出，25日晚間至26日清晨受颱風或其外圍環流影響，仍有持續性的強降雨，各地有局部大雨或豪雨，其中苗栗以南、南投地區及新竹、台東山區有局部大豪雨或超大豪雨的機率。

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▲凱米颱風帶來可觀降雨量。（圖／中央氣象署）

氣象署預估，26日上半天起颱風暴風圈將脫離台灣上空，風雨將會稍減弱，不過仍受到颱風外圍環流及西南風影響，各地有局部陣雨或雷雨的天氣，其中苗栗以南地區及東南部山區降雨較持續並有大雨或豪雨，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，由於連日降雨須留意崩坍、落石等危險，外出請務必注意自身安全。

根據氣象署資訊，截至25日晚間10點56分為止，各地單日累積雨量前5名分別是高雄市多納林道1210.0 mm、嘉義縣奮起湖1059.0 mm、高雄市多納1011.0 mm、高雄市高中1008.0 mm、嘉義縣石磐龍995.5 mm。