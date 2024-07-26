高虹安案今宣判！貪污有罪就停職　最壞狀況：入監且終身不得參選

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時，詐領立法院公費助理補助46萬0030元，涉犯貪污、偽造文書等罪嫌，台北地院一審今（26日）宣判，她如果《貪污治罪條例》部分被判有罪，全案雖然仍可上訴，但根據《地方制度法》規定，她的新竹市長職務將被內政部停職，由現任副市長邱臣遠代理。

高虹安這屆市長所剩任期還有約2年半，以北院一審審理8個月，外加2個月評議與撰寫書類的審判效率，若她一審貪污罪部分若有罪，上訴二審在剩餘任期內逆轉改判貪污無罪，她可以先行復職，若最終貪污有罪三審判刑定讞，不僅她的新竹市長職務將依《地制法》被「解職」，而且還從此不得登記參選公職。

《地方制度法》第78條第1項規定，縣市首長涉犯內亂、外患、《貪污治罪條例》或《組織犯罪防制條例》之罪，或法定刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上徒刑之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，或涉刑案被羈押或通緝者，由內政部停止其職務，但涉犯圖利罪須二審判刑才構成停職。

▲新竹市長高虹安（中）被控擔任立委期間涉犯貪污案，數度到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安今被依《貪污治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物罪判刑，已符合《地制法》停職條件，由於並非被解職、自行辭職或死亡等情形，不用補選或改選，而是依同法第82條第2項規定，由副市長代理，若副市長出缺或不能代理者，才由內政部報請行政院派員代理。

新竹市府現任副市長為台灣民眾黨前立委邱臣遠，若無法定不能代理情形，將由他代理高虹安的市長職務。

另一方面，高虹安勢必對貪污罪上訴，若能在本屆市長剩餘任期內，經二審改判貪污無罪，即使偽造文書被判有罪，依《地制法》第78條第2項規定，高虹安仍可先行復職，繼續擔任新竹市長，若二審仍判貪污有罪，就繼續停職。

《地制法》第78條第3項另開一扇門，若高虹安「經依法參選，再度當選原公職並就職者」，就不再適用停職規定。意即高虹安在本屆市長剩餘任期少於2年之前，辭職並投入新竹市長補選且當選就職，就能擺脫因本案貪污罪被停職處分，但此一作法，在政治面上恐帶來巨大的負面效果。

▲新竹市長高虹安。（圖／新竹市府提供）

《地制法》現行條文沒禁止民選地方首長辭職再投入原職補選，候選資格規定於《公職人員選舉罷免法》，跟高虹安有關的是第26條第1項第2款「曾犯貪污罪，經有罪判決確定」，也就是貪污罪三審判刑定讞，終身不得登記為公職選舉候選人，俗稱「排黑條款」，但高虹安本案還可上訴、尚未確定。

至於高虹安若最終因貪污罪，在本屆市長剩餘任期內被三審判刑定讞，依《地制法》第79條第1項第2款，將被內政部「解職」，所遺任期若還有2年以上、須補選，不足2年就由內政部報請行政院判人代理到本屆任期屆滿為止，而非副市長代理，高也將從此喪失參選公職機會。