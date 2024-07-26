轟藍「昔棄同志幫高虹安助選」　黃智賢：正常人都知道這個政客惡質

▲新竹市長高虹安。（資料照／新竹市政府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

新竹市長高虹安與國民黨立委顏寬恒今（26日）分別因自身涉貪案件，遭到法院以《貪污治罪條例》判刑逾7年。對此，資深媒體人黃智賢點出，2022年選舉時，國民黨候選人林耕仁跟週刊都拿出帳冊證據爆料高虹安涉貪，但是藍營政客背棄自己的同志林耕仁，為高虹安助選，黃直言，「以正常人類的智商，跟台灣社會的經驗，都會知道這個政客的惡質」，不過，在她看來，藍營只要有政治利益，是非就不重要了。

黃智賢提到，高虹安跟顏寬恒，今天一審宣判，都被判貪污有罪，刑期一個七年多，一個八年多，雖然政客不可能不政治操作，但她還是希望，人民可以清醒一點。

黃智賢指出，民眾黨有不分區立委幫高虹安抱屈，讓她覺得其實真的很無賴，並直指，若覺得高虹安的行為沒問題，不算貪污，民眾黨其他人敢不敢照做？而且似乎認為若是詐欺起訴，就不算個事？

此外，黃智賢怒問，立委要國會改革，能不能先改革立委自己？一樣是貪汙一審有罪，憑什麼立委可以繼續幹立委，不用停職？憑什麼顏寬恒不用停職？

黃智賢認為，因為法條是立委通過的，立委不停的立法，法條處處圖利自己，時時包庇自己的罪行，所以，立法院現任立委，一堆一審有罪的，每天還在質詢官員，立法。「還有一堆更生人，厚著臉皮說要改革？結果是違憲擴權。」

然而，黃智賢進一步說明，搞這些事的立委，前科累累，然後，這些立委告訴大家要查貪污？顏寬恒一審有罪，還是可以不斷立法，還可以質詢，痛罵法務部長，施壓。

黃智賢也說，高虹安有罪，其實在2022年選舉時，大家就知道了。「高虹安的助理到處投訴，最後，國民黨候選人林耕仁，跟週刊都拿出帳冊證據爆料。」

黃智賢狠嗆，以正常人類的智商，跟台灣社會的經驗，都會知道這個政客高虹安的惡質，但是，只因為藍綠惡鬥，只要能藍白合，能打敗民進黨，只要有政治利益，是非就不重要了，更何況，還能討好財主郭台銘呢。

黃智賢還原當時的情境，藍營政客從朱立倫，到市長大諸侯、號稱打貪的青壯政客，所有叫得出名號的，都為高虹安助選，背棄自己的同志林耕仁，背叛是非，藍媒、藍名嘴，一堆人或明或暗的，幫高虹安欺騙選民。

針對此況，黃智賢痛批，藍營當時寧願支持欺壓助理，貪污公款的高虹安，欺騙選民去支持高虹安，讓她當上市長，掌握權力。

如今，高虹安一審宣判有罪，黃智賢指出，但高虹安仍然可以領半薪，遙控市政，更重要的是，新竹最大的，幾百億的土地開發案寡婦樓案，也在高虹安的全力護航下，快樂高歌，繼續開發。

黃智賢表示，寡婦樓案，當初就因為有高官被判收賄貪污有而中止開發，結果，高虹安開綠燈，國防部也居然配合，讓行賄的建商繼續開發。

最後，黃智賢感慨，貪污太爽，行賄結果也很快樂，「人家貪污人家爽，老百姓把自己賣了，也替政客財團爽」。