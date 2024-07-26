高虹安遭判7年4月！四叉貓列4人刑期「點名1人」：恭喜最大贏家

▲高虹安被判7年4月。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹市長高虹安被控2020年擔任立委期間，與自己4名國會助理，連手詐領立院公費助理補助共46萬30元，涉犯貪污、偽造文書等罪嫌，高虹安否認所有指控，請求法官審酌「新竹市45萬市民的期待」。台北地院今（26日）一審宣判，依《貪污治罪條例》判決她7年4月，全案還可上訴。對此，網紅「四叉貓」劉宇發文，「恭喜邱臣遠為最大贏家！」

判決一出，四叉貓就在臉書發文，列出4人刑期，高虹安被判7年4個月，褫奪公權4年；黃惠玟（小兔）2年，緩刑5年；王郁文（水母）2年，緩刑5年；陳奐宇1年，緩刑3年。最後還列出「邱臣遠：代理新竹市長」，直呼「恭喜邱臣遠為最大贏家！」

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本案源於高虹安經台灣民眾黨提名，2022年11月競選新竹市長期間，被1名「吹哨者」檢舉她2020年2月1日就任民眾黨不分區立委後，涉用男友李忠庭等人頭，詐領立院的公費助理補助款。

檢方調查指出，黃惠玟銜命辦理，每月灌水數千元到1萬元金額、盡量報到預算上限，時任高辦主任陳奐宇、法務主任陳昱愷與公關主任王郁文配合簽字，交給高虹安核定後向立院申報，至同年底詐領共62.5萬餘元。

綽號「兔姐」的黃惠玟被視為本案關鍵證人，證稱高虹安拍板決定助理該繳回多少差額充當「零用金」，且看帳仔細、會碎碎念，雖然「人很好，會給助理發獎金」，標準卻是「看心情」，她離職時，高尚未歸還零用金代墊的部分私人花費。

陳奐宇和陳昱愷雖認罪，但跟王郁文一樣，都供稱聽從黃惠玟安排申報加班時數、回捐加班費給零用金，高虹安沒針對回捐一事對他們下指令。不過陳奐宇證實，高要他轉告黃刪除手機對話紀錄，「最好是把手機銷毀」，高還希望「能不能把辦公室電腦裡的檔案銷毀」。