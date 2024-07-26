高虹安遭判7年4月將停職！大票湧FB「最後指示」酸：土城找安

▲高虹安被判7年4月。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹市長高虹安被控2020年擔任立委期間，與自己4名國會助理，連手詐領立院公費助理補助共46萬30元，涉犯貪污、偽造文書等罪嫌。台北地院今（26日）一審宣判，依《貪污治罪條例》判決7年4月。判決一出，就有網友到新竹市政府臉書留言「恭祝高市長入住土城！」也有人到高虹安最後的貼文酸「土城找安」。

判決出爐後，有網友馬上跑到新竹市政府昨（25）日宣布颱風照常上班上課的貼文下方調侃，「恭賀土城找安」、「麻煩市長立即辭職 讓市民能有重新選擇的機會」、「我來表示恭喜！啊不是…是哀悼…啊也不是，太激動了口不擇言！總之～市長一路平安」、「市長7月26日開始停止上班」、「恭喜邱臣遠繼任！」

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另外，高虹安粉專最後一篇貼文，是上午8點時宣布災害應變中心解除開設、回復常時開設運作，結果留言處出現網友直酸，「進去之後還有公費可以買雙眼皮貼跟衛生棉嗎」、「新竹經驗，土城實現。」

也有人留言聲援，為高虹安打氣，「高市長加油！還有2審」、「高虹安加油！不要被打倒了」、「市長加油！立委時期做不好的之後改就好，老實說這就是被人家弄，畢竟大部分內部都是這樣弄的，只是你被操作了，那就要面對，但你新竹做得很好」、「高市長加油，案件調查過程我們都看在眼裡，過程中充滿著司法不公的劣跡斑斑。」