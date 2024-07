台海戰爭攸關全球　專家：歐洲軍事經濟都須做準備

▲歐洲擔心,賴清德1月贏得台灣總統大選和解放軍在台灣海峽演習引發的緊張情勢,可能會對全球帶來影響。(圖/路透)

文/中央社東京25日綜合外電報導

亞洲社會政策研究所(ASPI)中國分析中心(CCA)外交政策資深研究員陸克(Philippe Le Corre)今天指出,歐洲必須為台海戰爭做好軍事和經濟準備。

陸克以「歐洲必須為台灣戰爭做好軍事和經濟準備」(Europe must prepare militarily and economically for a Taiwan war)為題,在「日經亞洲」(Nikkei Asia)撰文指出,歐洲過去只意識到與台灣地緣政治地位有關的風險,現在卻深感憂慮。

他說,歐洲領袖們擔心,因為賴清德1月贏得台灣總統大選和解放軍在台灣海峽演習引發的緊張情勢,可能會對全球帶來影響,原因之一就是台灣已成歐洲聯盟(EU)第14大貿易夥伴,2022年雙邊貿易額達842億美元。歐盟也是台灣最大外國投資者。

陸克指出,台海若開打可能帶來相當大的影響,彭博經濟研究(Bloomberg Economics)評估,中國和台灣爆發戰爭可能對全球經濟造成10兆美元的衝擊,約占全球國內生產毛額(GDP)10%,歐洲決策者因此開始謹慎制定應急方案。

他說,台灣是全球頂尖的半導體製造者,東亞是關乎所有人的主要貿易中心,現在是歐洲更優先考慮台灣問題的時候了。

陸克指出,直到2022年,台灣問題都被歐盟機構和成員國視為第二級政策優先事項。台北與歐洲的關係低調,大多數政府都設有非官方代表機構。

同樣地,台灣也在歐洲增強外交存在,強化在法國、英國、德國、荷蘭、義大利和其他國家的非官方機構。繼3年前在立陶宛設立台灣代表處之後,台北增進與捷克和波蘭等東歐國家關係,蕭美琴就任副總統前幾週訪問了布拉格、華沙、維爾紐斯和布魯塞爾,展開高層接觸。

歐盟機構和歐洲各國政府過去和現在都不願意與台灣建立正式官方關係,他們與北京的外交關係及嚴守「一個中國」政策,限制了官方或正式的外交接觸。

但自2022年夏天、時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台之後,歐洲的想法起了變化。中國決定針對台灣進行軍事演習,導致布魯塞爾和巴黎、柏林、海牙和倫敦等主要歐洲國家當局對台海安全重新進行評估。

陸克指出,對歐洲國家而言,台海戰爭不僅會擾亂與東亞的貿易,還可能切斷全球生產鏈、重塑亞洲安全架構,並帶來嚴重的戰略和經濟後果。

從物流、航運到金融服務和晶片,數以千計歐洲公司將受到東亞額外衝突的影響,各國國防部和歐盟理事會(European Council)政治與安全委員會(Political and Security Committee)正仔細研究這個問題。

6月選舉後,歐洲議會(European Parliament)重要領導職位已經確定,歐盟機構顯然將繼續認真對待亞洲發生衝突的可能性。

陸克認為,為了避免2022年俄羅斯入侵烏克蘭那種讓人措手不及的狀況,歐盟必須準備好應急計畫,包括各種制裁措施,以因應中國可能對台採取行動。歐盟需要採取多層次的方法,來因應從經濟封鎖到全面軍事入侵等各種情況。

陸克認為,包括在印太最活躍的歐盟成員國法國在內,歐洲一直悄悄加強與台灣在法律和網路安全方面的合作。在剛連任的歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)等新團隊的外交政策優先事項中,台灣的戰略問題應該占據重要地位。

陸克最後總結,印太緊張局勢升級,可能會對全球產生直接影響,歐洲認知到這一點之餘,還得為所有可能的狀況做好經濟和軍事準備。