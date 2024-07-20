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南韓左派在野政黨擬聯手提案　禁止韓軍「介入」台海衝突

▲▼美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國積極擴張軍事野心，試圖突破第一島鏈的決心昭然若揭，對於台灣的「統一大業」更是念茲在茲。隨著近年台海緊張情勢升溫，美國除了必須面對中國威脅、還得面臨北韓（朝鮮）挑釁。如今，南韓在野政黨恐挾國會席次優勢，提案阻止南韓軍方就台灣問題與美方合作，避免自家捲入台海危機。

根據《南華早報》獨家報導，由南韓文在寅政府時期法務部長曹國所創立的「祖國革新黨」，即將於近期攜手在野第一大黨共同民主黨，在國會提出一項「避台」法案，一旦台灣海峽爆發衝突，則南韓恐腹背受敵，該法案可以阻止南韓軍方被迫介入台海衝突。

祖國革新黨臨時黨代表、第22屆南韓國會議員金峻亨本月18日接受該報「This Week in Asia」專訪時透露，近期內將會攜手共同民主黨，在國會提出避台法案，「在華府，愈來愈多軍事指揮官和國會議員開始討論，南韓和日本應該介入台海危機。」

金峻亨解釋，「該法案旨在防止南韓軍隊被迫介入的可能性，使南韓軍隊專注執行其使命，即保衛南韓避免受到來自北韓的威脅。」

▲美海軍雷根號航母停靠在南航釜山軍港。（圖／CFP）

▲美海軍雷根號航母停靠在南韓釜山軍港。（圖／VCG）

南韓第22屆國會（總共300席）的任期從今年5月30日開始，其中共同民主黨（黨代表李在明）取得171席，至於同樣被歸類為左傾進步派政黨的祖國革新黨則逆勢取得12席，兩黨席次相加後完全碾壓執政黨國民力量的108席。

南韓北韓大學院校長梁茂進表示，「在野黨可能會與執政中的保守派議員達成共識，通過該法案，避免總統尹錫悅行使否決權」。

根據韓媒《釜山日報》，自從美國前總統川普從槍擊案倖存後，隨著其當選下一屆總統的可能性大增，對於駐韓美軍軍費分攤調漲的謠言甚囂塵上，南韓外交部長趙兌烈17日前往國會接受外交統一委員會質詢時，更表示會分析各方意見，此時金峻亨則是單刀直入，提問南韓軍隊介入台海衝突的可能。

趙兌烈解釋，「我並不認為當台海衝突爆發時，駐韓美軍應該介入，因為目前駐韓美軍的任務是集中關注韓半島（朝鮮半島）問題。」

據悉，其實一旦台海衝突爆發時，美國期盼南韓能夠充分發揮盟軍力量，扮演穩定地區和平的角色。美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）今年4月接受韓媒Channel A專訪時表示，「一旦台海爆發衝突，若南韓軍方發揮身為同盟的力量，則（美國）將會樂見其成。」

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