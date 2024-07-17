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台海「地獄情景」戰略　美專家：海軍無人機是最好方法

▲▼美軍自主無人艦「海獵號」（Sea Hunter）（圖／美國海軍）

▲海獵人號。（圖／美國海軍）

文／中央社

烏克蘭以海軍無人機重擊俄羅斯軍艦，標示海事戰爭的新時代。美國軍事專家說，海軍無人機可能是美國協助台灣抵禦中國入侵的最好方法，可駐紮菲律賓或日本，一天內可到達台灣。

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）6月受訪指出，美國計劃在台海部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，打造「地獄情景」（Hellscape）。若中國入侵台灣，無人武器系統可延緩其進攻，爭取時間讓盟友可協防台灣。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員克拉克（Bryan Clark）近日說，在「地獄情景」戰略中，美軍海軍無人機可能部署在菲律賓、日本，一旦有中國入侵風險，無人機可自行移動或以船艦運到台灣西海岸，一天內可到達。

克拉克曾任美國海軍作戰部司令特別助理，負責美國海軍戰略制定、執行電磁頻譜、水下與遠征作戰等操作。國際電機電子工程師學會（IEEE）的刊物IEEE Spectrum在10日刊登他的專文「俄烏戰爭的海上無人機啟發新戰術」。

他說，根據許多兵推的結果，台灣及盟友可成功抵禦中國入侵，但要付出的代價很高，恐會讓美國總統決定是否協防台灣時感到卻步。從烏克蘭成功運用海軍無人機攻擊俄羅斯軍艦的經驗來看，海軍無人機或許是美國的最好方案。

克拉克指出，部署在中國可能入侵路徑的美國海軍攻擊無人機，可干擾甚至阻止中國入侵。就像烏克蘭運用海軍無人機挫敗俄羅斯進入黑海西部的計畫；葉門胡塞武裝組織（Houthi）控制的無人機也不時封鎖中東紅海的大部分區域。

他說，五角大廈2023年啟動一項數十億美元的「複製者計畫」（Replicator），據信是為幫助台灣抵禦中國入侵，就是以大規模部署空中、海軍無人機為主，正評估的機型可能包括德州海事公司Saronic生產的快速攻擊海上無人機。

文章指出，俄烏戰爭前，美國致力發展的海軍無人機主要是大型載具，2015年起建造兩艘水上無人機「海獵人號」（Sea Hunter）、「海鷹號」（Sea Hawk），能負載數千磅，在海上飛行長達70天，具有探測、追蹤、摧毀潛艦的能力。

隨後，美國海軍和五角大廈的戰略能力辦公室（Strategic Capabilities Office）推出「幽靈艦隊霸王」（Ghost Fleet Overlord）無人機計畫，製造4種更大的無人機原型，可以攜帶集裝箱大小的飛彈、感應器、電子反制器材。

美國海軍2022年新成立的「第一無人水面艦艇分隊」（USVDIV-1）去年曾跨太平洋部署海獵人號、海鷹號、及2架幽靈艦隊霸王無人機共4架中大型的海軍無人機，從加州懷尼米港（Port of Hueneme）海軍基地出發，抵達夏威夷、日本、澳洲，參加美軍與盟軍舉行的海軍年度演習及後續操演，為其數個月。

有了烏克蘭成功運用無人機的經驗，美國發展海軍無人機的焦點也轉向較小的載具。海獵人號等大型無人機在海上進行潛艦追蹤、電子干擾或遠程秘密監視等任務仍有必要，而小型無人機也可執行類似任務或其他任務。

克拉克說，美軍已使用小型海軍無人機SHARC進行海底、水面監視任務超過10年。最新設計的小型水上無人機Saildrone Voyager、Ocius Bluebottle則加入馬達、太陽能或柴油動力，可攜帶雷達、干擾器、誘餌、主動聲納系統等。另外，Ocean Aero Triton可在水底隱密操作，進行秘密監視或突襲攻擊。

他說，海軍無人機的出現標誌著海軍戰爭的新時代來臨。數十年來，海軍一直專注於開發愈趨致命的反艦導彈，現在面對來自空中、水面和水下的廣泛威脅，海軍無人機可能是應對這些挑戰的最佳方案之一。

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