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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳宥丞爆廠商憂大巨蛋辦演唱會有回音　蔣萬安：願務實解決

▲▼ 台北市長蔣萬安主持凱米颱風（GAEMI）第3次工作會報。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安主持凱米颱風（GAEMI）第4次工作會報。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋舉辦演唱會議題備受外界關注，外界將責任歸咎於前台北市長柯文哲，使柯24日晚間與民眾黨台北市議員陳宥丞透過影片說明，陳宥丞也透露，諸多承辦廠商認為，就算免錢也不敢承辦演唱會，擔心回音造成品質不佳。對此，台北市長蔣萬安表示，全力朝向能舉辦演唱會努力，若有任何需要克服的困難，都願意面對、務實解決。

蔣萬安25日上午9時進入北市災害應變中心主持第3次工作會報，針對柯文哲24日透過影片批評大巨蛋選址、不按圖施工，並以「我不會把這當政績」暗酸蔣萬安等，蔣萬安回應，今天主要還是進行颱風各項後續復舊以及搶災，面對大巨蛋，「我們現在就是全力朝向能夠舉辦演唱會的方向來努力」。

媒體追問，議員有透露廠商擔憂回音太大，就算可以辦演唱會，廠商也因為擔心品質不佳而不敢辦？蔣萬安說，他面對大巨蛋，就是克服各項的困難，包含2023年讓大巨蛋正式完工啟用舉辦國際賽事，接下來努力的朝向可以舉辦非體育賽事，包含演唱會在內，「當中任何需要克服的困難，我們都很願意來面對，務實地解決。」

▲▼民眾黨主席柯文哲與民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲與民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／民眾黨提供）

柯文哲24日晚間9時於YouTube頻道播放「柯P揪時在」最新一集內容，找來陳宥丞一同對大巨蛋「前世今生」釋疑。柯文哲開宗明義強調，大巨蛋可以開演唱會，但必須先完成相關消防審查；針對座椅吃球問題，柯也認為「該處理就去處理」。

日前台北市副市長李四川一句「使照註記，是柯文哲綁下的死結」，把大巨蛋能否開演唱會的責任丟還給前朝，柯文哲提及，使照註記的安全審查，若真的沒有人願意審，政府就要自己承擔，台北市政府可以出來承擔這個審查的任務。

柯文哲也說，大巨蛋選址拍板蓋在國父紀念館對面，因周邊限高60公尺，導致球場必須下挖10公尺，相較於小巨蛋在地面層，大巨蛋在疏散時要往上跑3層樓，也造成消防、疏散計畫困難。

▲▼民眾黨主席柯文哲與民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／民眾黨提供）

但面對大巨蛋開演唱會議題，陳宥丞透露，很多演唱會承辦廠商向他透露，現在「就算免錢，也不敢承辦大巨蛋演唱會」，因為如果一人花1500元進去，結果聽到回音造成演唱品質不佳，到底算大巨蛋還是歌手問題？

陳宥丞說，自己曾與蔣萬安提議，可參照國外模式，由政府先出資設置燈光、音響、舞台，輪流邀請街頭藝人或學校機關進場表演、測試大巨蛋音域跟音場，蒐集數據資料再提供給專業單位團體使用，可達到多贏目的，但這項建議至今未獲蔣市府回應。

回顧市長8年任內處理大巨蛋，柯文哲透露，最大挫折是以前在台大醫院當醫生為「黑白分明的世界」，碰到大巨蛋宛如到一個「黑白不分的世界」，「當時趙藤雄面對面跟我講一句話，說我不按圖施工已經4年了，為什麼別人當市長都沒事，換你當市長就有事？」自己也常在思考，如果當年發現發現大巨蛋不按圖施工要怎麼辦，「難道不停工，假裝沒看到繼續蓋嗎？」

▲▼民眾黨主席柯文哲與民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／民眾黨提供）

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