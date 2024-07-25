凱米逐漸遠離！乘客等車等到崩潰　北捷班距縮短至12分鐘

▲因應搭乘人潮，北捷25日上午7時起各路線已加發列車疏運，班距由原15分縮短至約12分。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

凱米颱風今（25）日0時在宜蘭縣南澳登陸，凌晨4時40分左右，自桃園市新屋區附近出海。面對25日雙北停班停課，台北捷運公司原訂各路線班距約15分鐘，但上午10時宣布，因應人潮已縮短班距至12分鐘。

北北基桃4市於24日晚間8時宣布，25日停班停課一天後，台北捷運公司也隨即公告，因應雙北25日停班停課，台北捷運5條路線（文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線）首班車於25日早上6時準時發車，班距約15分鐘，而南勢角站至大橋頭站等重疊區段約7.5分鐘，並視運量、風速調整班距或平面高架路段暫停營運。

不過，因應搭乘人潮，台北捷運公司25日上午10時通知，上午7時起各路線已加發列車疏運，班距由原15分鐘縮短至約12分鐘，後續仍將視運量及風速持續調整班距。

而台北市長蔣萬安25日上午於災害應變中心受訪時，被問及有乘客等15分鐘一班捷運等到崩潰一事，蔣萬安回應，北捷過去遇上停班停課，都會將捷運班次拉長，主要是停班停課載運量需求不如過往高，二方面是颱風來臨時，捷運軌道可能會有枯枝、落葉或雜物，需要時間即刻排除，所以班距才不會像過往一樣密集。

蔣萬安提及，基本上颱風來臨，一但宣布停班停課的話，捷運班距就會拉長到15分鐘，但捷運公司也有回報，會隨著運量需求機動調整。