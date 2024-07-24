大巨蛋演唱會卡在哪？陳宥丞曝「廠商也不敢辦」　憂回音害品質不佳

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋自開幕以來，外界不斷討論白色座椅「吃球」、「使照註記」能不能辦演唱會，並將責任歸咎在前台北市長、現任民眾黨主席柯文哲身上。柯文哲24日與民眾黨台北市議員陳宥丞談大巨蛋，陳透露，諸多承辦廠商認為，就算免錢也不敢承辦演唱會，因為擔心回音造成品質不佳，因此向台北市長蔣萬安提議，可由政府先出資設燈光、音響、舞台，輪流邀街頭藝人、學校表演測試，但至今都無下文。

柯文哲24日晚間9時於YouTube頻道播放「柯P揪時在」最新一集內容，找來陳宥丞一同對大巨蛋「前世今生」釋疑。柯文哲開宗明義強調，大巨蛋可以開演唱會，但必須先完成相關消防審查；針對座椅吃球問題，柯也認為「該處理就去處理」。

▲民眾黨主席柯文哲與民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／民眾黨提供）

日前台北市副市長李四川一句「使照註記，是柯文哲綁下的死結」，把大巨蛋能否開演唱會的責任丟還給前朝，柯文哲提及，使照註記的安全審查，若真的沒有人願意審，政府就要自己承擔，台北市政府可以出來承擔這個審查的任務。

柯文哲也說，大巨蛋選址拍板蓋在國父紀念館對面，因周邊限高60公尺，導致球場必須下挖10公尺，相較於小巨蛋在地面層，大巨蛋在疏散時要往上跑3層樓，也造成消防、疏散計畫困難。

但面對大巨蛋開演唱會議題，陳宥丞透露，很多演唱會承辦廠商向他透露，現在「就算免錢，也不敢承辦大巨蛋演唱會」，因為如果一人花1500元進去，結果聽到回音造成演唱品質不佳，到底算大巨蛋還是歌手問題？

陳宥丞說，自己曾與蔣萬安提議，可參照國外模式，由政府先出資設置燈光、音響、舞台，輪流邀請街頭藝人或學校機關進場表演、測試大巨蛋音域跟音場，蒐集數據資料再提供給專業單位團體使用，可達到多贏目的，但這項建議至今未獲蔣市府回應。

另外針對大巨蛋白色座椅吃球問題，蔣萬安說「這是柯市府的時候裝的」，柯文哲則解釋，大巨蛋啟用也超過1年了，發現問題該處理就去處理，不用這樣推責任；且大巨蛋「本來就是一個設計上很奇怪的東西」，但面對問題是解決問題的第一關，抱怨也沒有用，就是把問題解決掉就好。

回顧市長8年任內處理大巨蛋，柯文哲透露，最大挫折是以前在台大醫院當醫生為「黑白分明的世界」，碰到大巨蛋宛如到一個「黑白不分的世界」，「當時趙藤雄面對面跟我講一句話，說我不按圖施工已經4年了，為什麼別人當市長都沒事，換你當市長就有事？」自己也常在思考，如果當年發現發現大巨蛋不按圖施工要怎麼辦，「難道不停工，假裝沒看到繼續蓋嗎？」

面對外界給大巨蛋「爛蛋」的封號，柯文哲坦言，自己不會把大巨蛋當成政績，但也不會抱怨太多，如同病人被撞得亂七八糟送到急診室，「抱怨也沒有用，該開刀就開刀，該止血就止血」。