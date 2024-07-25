侯友宜昨提前預告達放假標準　北北基桃堅持8點公布？蔣萬安這樣說

▲台北市長蔣萬安主持台北市政府凱米颱風（GAEMI）第4次工作會報。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

颱風假議題備受外界關注，24日傍晚就陸續有縣市公布25日停班停課，而新北市長侯友宜24日傍晚6時就預告25日達放假標準，但還是要等4市平台討論才能報告，最終北北基桃仍維持晚間8時公告。針對晚上8時才宣佈的原因為何？台北市長蔣萬安表示，昨晚7時進入EOC聽取最新資料並做綜整評估，4縣市密切聯繫溝通，依原則晚上8時公布。

蔣萬安25日上午9時進入北市災害應變中心（EOC）主持第3次工作會報，針對侯友宜24日晚上提早預告「達放假標準」，但因北北基桃一起合作，得於晚上8時公布，此時段才能公布的原因為何？蔣萬安表示，過往颱風來臨時，如果要決定隔天是否停班停課，都是在晚間8時做宣布。

蔣萬安提及，自己24日很早就排定晚上7時進入EOC主持防颱整備工作會報，聽取氣象團隊最新資料分析，以及各局處回報的各方災情，並了解最新颱風路徑，所以就是在晚上7時EOC會議結束後，針對會議上的訊息做綜整評估，並與北北基桃4市密切聯繫溝通，依照原則8時宣布。

媒體追問，24日有諸多縣市在7時前就宣布，而基北北桃最後才公布，會不會讓基層有壓力？蔣萬安重申，自己24日晚上7時進入EOC聽取最新颱風路徑分析、雨勢風力預測，要綜整各方面數據做判斷，所以就是在EOC會議結束後，晚上8時對外宣布。