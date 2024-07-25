　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

凱米逗留台灣海峽「爆發肥厚颱風尾」　粉專：南部兇猛雷雨

▲▼凱米目前位於台灣海峽中線。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲凱米目前位於台灣海峽中線。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風中心今（25日）凌晨登陸後，清晨由桃園新屋出海。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米目前位於台灣海峽中線，在西南海域及南部上空爆發非常肥厚的颱風尾，密切追蹤凱米颱風會在台灣海峽逗留多久。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，南部兇猛雷雨帶大爆發，凱米目前位於台灣海峽中線，颱風環流正與西南氣流合流，在西南海域及南部上空，爆發非常肥厚的颱風尾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文指出，雲林至屏東、南投雨勢相當兇猛，預計會持續到今天深夜，明天才會減緩下來，但還是有大雨。今天下午起台中、彰化雨勢也會增強。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，密切追蹤凱米颱風會在台灣海峽逗留多久，現在這個配置跟莫拉克、823水災好相似。網友留言說，南北兩個世界，台北真的就一般的雨，只是風稍微強一些，還有人說，高雄雨都用倒的。

凱米持續往中國福建方向移動遠離台灣本島，中南部仍然不可輕忽雨勢，中央氣象署預報員劉宇其表示，凱米南側伴隨著旺盛的對流雲系，風雨仍強，降雨也會持續，今天白天西半部，尤其苗栗以南會有豪雨等級的強降雨

劉宇其說，凱米過山後的核心破壞比較大，但外圍仍有一定勢力，帶來的對流雲系加上西南風水氣，中南部今天一整天的降雨還是會非常大，到周五整體雨勢才會稍微趨緩。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／高雄義享、MLD台鋁、漢神緊急宣布今天不營業
快訊／愛河水位暴漲　七賢三路變「七賢河」
快訊／台鐵橋樑遭沖毀　驚悚畫面曝
快訊／高雄幾乎泡水裡！　陳其邁：接獲200件災情
車道變瀑布！雨灌地下室...住戶肉身擋水畫面曝
快訊／最新雨量預測！　10縣市山區明晨達「停班課標準」
溪水暴漲！情侶睡車內驚醒：淹到腳了　30車慘泡水
快訊／中南部57區淹水警戒！　51區列一級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豪雨狂炸南部！近海還有一波「更強的雷雨帶」　粉專：正在靠近

快訊／颱風天別出門！義享、台鋁急宣布今天不營業　漢神也跟進了

高雄美濃淹到分不清道路　路邊欄杆險滅頂！現場照曝光

凱米逗留台灣海峽「爆發肥厚颱風尾」　粉專：南部兇猛雷雨

快訊／台鐵「小清水橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

凱米帶來豐沛雨量　石門水庫阿姆坪防淤隧道沖刷10萬噸淤泥

明天若放颱風假「就變週休5日」　有機會嗎？一票搖頭：自己請特休

凱米風力太驚人！花蓮路邊「招牌被吹垮」畫面曝　在地人：真的扯

快訊／離島4地區明晨風力達停班課標準　10縣市山區雨量也達標

櫃姐颱風冒雨打卡「百貨公司都沒人」　真相超火：根本沒開

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

豪雨狂炸南部！近海還有一波「更強的雷雨帶」　粉專：正在靠近

快訊／颱風天別出門！義享、台鋁急宣布今天不營業　漢神也跟進了

高雄美濃淹到分不清道路　路邊欄杆險滅頂！現場照曝光

凱米逗留台灣海峽「爆發肥厚颱風尾」　粉專：南部兇猛雷雨

快訊／台鐵「小清水橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

凱米帶來豐沛雨量　石門水庫阿姆坪防淤隧道沖刷10萬噸淤泥

明天若放颱風假「就變週休5日」　有機會嗎？一票搖頭：自己請特休

凱米風力太驚人！花蓮路邊「招牌被吹垮」畫面曝　在地人：真的扯

快訊／離島4地區明晨風力達停班課標準　10縣市山區雨量也達標

櫃姐颱風冒雨打卡「百貨公司都沒人」　真相超火：根本沒開

豪雨狂炸南部！近海還有一波「更強的雷雨帶」　粉專：正在靠近

台中西區「老破小」平房賣1960萬　一查：7年前就賣破千萬

狂風驟雨凱米颱風夜　台東警徹夜守護民眾安全

快訊／西澳2直升機「空中相撞墜毀」　機上飛機師全數罹難

颱風天挑戰唐穗山縱走失聯滿1年　手足向法院求管財產遭駁回

NBA轉播權換手！11年2.5兆天價合約　球團、球員身價齊漲

快訊／颱風天別出門！義享、台鋁急宣布今天不營業　漢神也跟進了

高雄美濃淹到分不清道路　路邊欄杆險滅頂！現場照曝光

黎智英「串謀勾結外國勢力罪」等三罪表面證供成立

「TOYOTA雙生新休旅」化身迷米小RAV4！1.2升動力搭上超帥氣外觀

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

生活熱門新聞

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

高雄旗山「濟公像」被淹！　旗山溪暴漲緊急封橋

竹科工程師墜樓亡！爆霸凌內幕　公司回應了

LIVE／凱米加速登陸　氣象署再發強風告警

凱米「翻越雪山山脈」！　中南部重頭戲今天才開始

溪水淹沒橋面畫面曝光　高雄人喊不妙

颱風天直播海景　三仙台鏡頭君陣亡

快訊／離島4地區明晨風力達停班課標準　10縣市山區雨量也達標

全台7／25「停班停課」懶人包

更多熱門

相關新聞

凱米直撲福建　將攜巨量水氣襲大陸10餘省

凱米直撲福建　將攜巨量水氣襲大陸10餘省

大陸中央氣象台25日早上6時消息，颱風紅色預警持續發布。颱風「凱米」今（25日）天下午至夜間將登陸福建，預計將登陸福建中部秀嶼到連江一帶，然後深入內陸北上，受影響省份可能超過10個。

盧秀燕飛美急回台遭批「浪費公帑」　藍委提林佳龍嗆綠別噁心了

盧秀燕飛美急回台遭批「浪費公帑」　藍委提林佳龍嗆綠別噁心了

即／愛河水位暴漲外溢　鹽埕整條街成汪洋

即／愛河水位暴漲外溢　鹽埕整條街成汪洋

颱風天民眾機車故障　台東警護送返家

颱風天民眾機車故障　台東警護送返家

快訊／台鐵「小清水橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

快訊／台鐵「小清水橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

關鍵字：

颱風台灣凱米天氣暴雨

讀者迴響

熱門新聞

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

女踩積水倒地慘死　友救援跟著陪葬

124萬存股族注意！3官股金融業宣布　8／8除息

高雄旗山「濟公像」被淹！　旗山溪暴漲緊急封橋

竹科工程師墜樓亡！爆霸凌內幕　公司回應了

即／高雄月世界淹成水世界　田寮網紅小七成孤島

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面