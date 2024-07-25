凱米逗留台灣海峽「爆發肥厚颱風尾」　粉專：南部兇猛雷雨

▲凱米目前位於台灣海峽中線。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風中心今（25日）凌晨登陸後，清晨由桃園新屋出海。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米目前位於台灣海峽中線，在西南海域及南部上空爆發非常肥厚的颱風尾，密切追蹤凱米颱風會在台灣海峽逗留多久。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，南部兇猛雷雨帶大爆發，凱米目前位於台灣海峽中線，颱風環流正與西南氣流合流，在西南海域及南部上空，爆發非常肥厚的颱風尾。

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貼文指出，雲林至屏東、南投雨勢相當兇猛，預計會持續到今天深夜，明天才會減緩下來，但還是有大雨。今天下午起台中、彰化雨勢也會增強。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，密切追蹤凱米颱風會在台灣海峽逗留多久，現在這個配置跟莫拉克、823水災好相似。網友留言說，南北兩個世界，台北真的就一般的雨，只是風稍微強一些，還有人說，高雄雨都用倒的。

凱米持續往中國福建方向移動遠離台灣本島，中南部仍然不可輕忽雨勢，中央氣象署預報員劉宇其表示，凱米南側伴隨著旺盛的對流雲系，風雨仍強，降雨也會持續，今天白天西半部，尤其苗栗以南會有豪雨等級的強降雨

。

劉宇其說，凱米過山後的核心破壞比較大，但外圍仍有一定勢力，帶來的對流雲系加上西南風水氣，中南部今天一整天的降雨還是會非常大，到周五整體雨勢才會稍微趨緩。