凱米直撲福建　將攜巨量水氣襲「大陸10餘省」

▲圖為7月25日0時前後，凱米登陸時的衛星雲圖。（圖／翻攝自中國天氣網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中央氣象台25日早上6時消息，颱風紅色預警持續發布。颱風「凱米」今（25日）天下午至夜間將登陸福建，預計將登陸福建中部秀嶼到連江一帶，然後深入內陸北上，受影響省份可能超過10個。

據《中國天氣網》報導，颱風「凱米」於7月20日下午生成，24日8時變身超強颱風，成為今年來西北太平洋和南海的風王。中國天氣網氣象分析師于群表示，「凱米」具有個頭大、環流廣闊、爆發式增強且強度強的特點，從雲圖上看，「凱米」雲系龐大，中心密實，結構不對稱。

25日0時前後，「凱米」以強颱風級別登陸台灣宜蘭縣南澳鄉。在登陸前，「凱米」強度較強，維持超強颱風級超過15小時。

大陸中央氣象台預計，「凱米」將以每小時10-15公里的速度向西偏北方向移動，將於今天下午到夜間在福建秀嶼到連江一帶沿海登陸（颱風級或強颱風級，12-14級，35-45米/秒）。以後穿過福建後深入內陸，並逐漸轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

登陸時「凱米」強度雖有所減弱，但環流外圍強勁的東南氣流裹挾著巨量的水汽將直撲大陸內陸，對強降雨有明顯助力作用。未來5天，「凱米」將攜帶巨量水汽深入大陸內陸，或與冷空氣聯合，給東南沿海甚至華北、東北等地帶來強降雨，強降雨或波及福建、浙江、安徽、京津冀等十餘省份。

為因應凱米來襲，福建福州、泉州、莆田、寧德、三明、平潭等地已提前宣布實行「三停一休」，即停工（業）、停產、停課、休市等，福建省內所有旅客列車25日也全面停運。