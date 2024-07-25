盧秀燕飛美急回台遭批「浪費公帑」　藍委提林佳龍嗆綠別噁心了

▲盧秀燕花公帑急從美返台挨轟做秀。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄭佩玟／台北報導

凱米颱風來勢洶洶，台中市長盧秀燕在赴美不到5小時後，緊急決定飛回台中坐鎮，遭到綠營民代批評作秀。國民黨立委葉元之表示，反觀曾任台中市長的外交部長林佳龍，遇到同樣情況卻因為猶豫最後回不來，可見盧的危機處理比林好，並籲民進黨在災難時放下意識形態，別再噁心；前藍委鄭麗文也說，被罵就代表民進黨裡面已經認定，盧秀燕是他們心目中最可怕的敵人。

葉元之表示，盧秀燕被罵得非常沒有道理，她出發之前看氣象局的報告，指這個颱風對台中沒有太大的影響，所以才按照既定行程出訪。到了美國下飛機後發現颱風會影響到台中，就當機立斷決定要回來。

「她回來也罵，不回來也被罵，所以到底要怎樣？」葉元之直言，盧秀燕當下要很快做決定，如果拖了一天恐怕就因為颱風飛機停飛回不來了，而過去林佳龍就發生過出訪遇颱風猶豫要不要回來，決定要回來時在泰國轉機被颱風卡住回不來，「盧秀燕的危機處理比林佳龍好很多」，不知道民進黨這些人在罵什麼？

葉元之續指，最誇張的是賴清德總統任台南市長時放颱風假被詬病，有一次大家都放假賴不放，隔天無風無雨，因此賴的決策被譽為賴神，結果賴就沉溺在賴神的光環中，有一次颱風來就不放，結果早上風雨很嚴重，賴才宣布下午要放假，讓家長罵翻；有一次是早上才宣布放假，讓市民也很不爽。

葉元之強調，如果民進黨硬要用決定放假的時間來攻擊盧秀燕，其實民進黨籍的縣市長遇到的問題更多。他呼籲發生災難的時候，大家可不可以先把意識形態放下，每次都要拿來口水，「很噁心啊這些人」。

前藍委鄭麗文也讚，盧秀燕回來是正確決定，凱米已經是個強颱了，會不會過去有一些SOP疏漏，會造成怎樣的傷害沒人知道，又不是外交部長做外交說要回來防颱，那的確是不倫不類、莫名其妙，但盧是地方父母官、台中市長，沒有比回來防颱更重要。

「今天盧秀燕不回來，一定罵得更慘、更難聽！」鄭麗文認為，盧秀燕不回來民進黨也罵、回來也罵，反正就是會被罵，但這是個現象，那表示民進黨已把盧視為敵人，還有些罵的是來蹭大咖聲量的，罵盧就會上新聞，這也說明了盧秀燕的行情非常的好。

