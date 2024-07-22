綠籲臨時會聚焦NCC人事　黃國昌揭政治陽謀：想扣「讓國家空轉」帽子

記者袁茵／台北報導

立法院民進黨團幹事長吳思瑤22日表示，8月勢必召開立法院臨時會，希望屆時議題單純化，聚焦在國家通訊傳播委員會（NCC）及考試院人事同意權行使，並呼籲在野黨別硬塞高度政治性議案。立院民眾黨團總召黃國昌回應，民進黨想把審查時間拖到最後趕鴨子上架，倘若人選沒通過，就扣上在野黨「讓國家空轉」大帽子，「這種政治陽謀真的太明顯」。

▲黃國昌召開「經濟部圖利財團，監察院配合放水」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌22日下午召開「經濟部圖利財團，監察院配合放水」記者會，針對吳思瑤說8月下旬將開臨時會，盼在野黨聚焦NCC、考試院人事同意權行使，別塞高度政治性法案？黃國昌表示，民進黨團非常奇怪，民眾黨早說過7月16日要延會處理人事同意權，結果民進黨團卻「Say no」，「民進黨希望的到底是什麼？是實質審查，還是不要實質審查？」

黃國昌預估，民進黨團心裡面想的是把審查時間「壓線」、拖到最後趕鴨子上架，屆時提出的人選，沒辦法通過人事同意權審查，就去跟台灣社會說「在野黨不理性，讓國家空轉」，「這種政治的陽謀，真的太明顯！」

黃國昌喊話，民進黨如果認為人事同意權很重要，民眾黨主張716延會處理人事同意權時，民進黨為什麼反對？偏偏要透過臨時會方式塞在8月底，把立法院當立法局，趕鴨子上架，「如果按照民進黨這種標準，臨時會開一天就好，大家鼓掌通過民進黨提出的人事同意權就好了。」

黃國昌批評，民進黨自己不認真，不願意好好實質審查、承擔政治責任，然後壓縮到月底，把立法院當立法局，要求在野黨要全面配合，把大家當橡皮圖章，倘若不順民進黨的意，則扣上「讓國家空轉」大帽子，真正該負最大責任的就是執政黨自己。