待在家一天「電燈一直閃」？大票北部人驚+1：還以為錯覺

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

凱米颱風挾帶大量風雨襲台，許多人乖乖待在家。有網友24日深夜發文，當天沒出門，但發現房間電燈一直閃，「大家有沒有這種狀況？還是我家的問題？」就有不少人也+1，「剛剛新北土城也在閃」、「台北萬華，剛也在閃」、「板橋有感」、「新竹有，時間跟你接近」、「還以為是錯覺」，話題引發議論。

24日晚上接近12點時，不只一位網友在PTT的Gossiping板提到電燈、燈泡閃的狀況，包括在烘爐地附近的網友發文表示，「有鄉民也在附近嗎？燈泡突然閃了好幾下，以為是錯覺，剛才又閃爍，狂閃，請問是電壓不穩嗎？」另一位網友則問卦，「有沒有今天電燈一直閃？」說他沒出門，但房間電燈很常閃，不知道是不是自家問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，兩篇貼文下方都有人回報也有這狀況，「我的電燈也在狂閃= =」、「中和板橋交界，閃」、「宜蘭也在閃」、「台南，下午閃了2下，冷氣掛掉，可以賠嗎？」「新竹有，時間跟你接近」、「+1，我還以為我的燈又壞了」、「+1，本以為小區域，看推文範圍還蠻大的。」

還有網友表示，「手機先充電預防萬一」、「和平電廠撐住啊！北部供電好像來自和平」、「下午七點多的時候有，螢幕滅掉又亮」、「發現飲水機沒電，還要手動去按開」、「明明風也不大，但也沒有一直（閃）。」