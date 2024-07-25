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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝中颱凱米陸警解除時間　侯友宜：新北仍有884戶停電尚未恢復

▲▼新北市長侯友宜視察颱風災情 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜視察颱風災情。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「凱米」颱風來襲，從昨日傍晚至今日上午，全台各地風雨交加，全台各縣市於25日全面停班停課。新北市長侯友宜於今日上午召開凱米颱風新北市災害應變中心第5次工作會報，並指出，經由天氣團隊研判，雖然颱風中心已遠離且轉為背風面，但新北市仍有884戶停電尚未恢復，期望能於中午前完成搶修。

侯友宜進一步表示，凱米颱風在宜蘭登陸後由強颱降為中颱，並在早上由桃園新屋出海，預期將持續減弱。然而，新北市仍維持一級開設，並且東北角四個區陣風仍可達十三級，市區也可達九級。山區累積雨量可達一百五十毫米，市區雨量六十毫米。預計今晚到凌晨颱風可能解除，但仍需持續做好防風準備。

侯友宜也提到，新北市目前仍在暴風圈內，受強陣風影響，至今早八點半已有254件災情，主要為停電、樹倒及電線掉落。目前已處理242件，並無重大災情，但仍有884戶停電尚未恢復，期望能於中午前完成搶修。

「雖然颱風陣風已經減弱，但東北角的浪高可達九米，對於觀浪及戲水一定要嚴格管制！」侯友宜強調，新北市尚未完全脫離暴風圈，必須持續防範。紅黃線的停車情況也將隨時向市民報告，新北市仍在一級開設當中，必須做好最好的準備。

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