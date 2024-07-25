快訊／高鐵提前下午2點復駛　每小時雙向發「3班自由座列車」

▲高鐵提前至下午2時起恢復營運。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風中心今晨從桃園出海，暴風圈今晚將遠離台灣陸地，高鐵原定今(25)下午3時前停駛，台灣高鐵上午宣布，將提前於下午2時恢復營運，每小時雙向發出3班自由座列車。

凱米颱風逐漸遠離，台灣高鐵表示，高鐵已進行各項安全檢查及軌道巡檢作業，原定下午3時起恢復營運，將提前到下午2時恢復雙向營運。自今（25）日下午2時起，由南港站南下及左營站北上，每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車(商務車廂除外)。為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

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高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。

高鐵相關調整說明如下：

1.南港站南下及左營站北上，自14時起每小時各發出3班每站停靠之全車自由座列車(商務車廂除外)，端點站發車時刻均為每整點、20分及40分。

2.台中站於14：00及14：40將各發出一班南下及北上每站停靠之全車自由座列車(商務車廂除外)，加強服務自台中站出發的旅客。

3.為確保旅客行程順暢，今日末班列車預定發車時間分別如下，沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站