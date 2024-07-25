賀錦麗「猛追川普」差距剩3%　CNN民調揭她保住2類選民

▲2024美國總統大選，很可能由副總統賀錦麗，對上前總統川普。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

CNN於24日公布民調顯示，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普（Donald Trump）支持度不相上下，2人僅僅相差3%。根據分析，賀錦麗不僅保住拜登的大部分支持者，也讓更多獨立選民力挺。

根據最新民調，賀錦麗在全美民主黨登記選民之中，獲得46%支持度，川普在全美共和黨登記選民之中，拿下49%支持度，3個百分點的差距，落在民調誤差範圍之內。

相較之下，在CNN今年稍早的前2次民調中，拜登都落後川普6%。

這次民調由CNN委託獨立民調機構SSRS，於7月22、23日在網路上執行，調查對象是今年4月或6月也曾接受CNN民調的兩黨登記選民。調查對象仍是同一批族群，意味著偏好變化更可能反映真實狀況，而非數據誤差。

此外，最新民調也顯示，賀錦麗保住了95%的拜登支持者，川普與過去的自己相比，卻只留下92%支持者。先前表示不挺拜、也不挺川的人，如今有30%支持賀錦麗，27%支持川普，剩餘的人則要投給其他候選人，或者今年決定不投票了。

賀錦麗支持者之中，有50%表示，這個選擇是因為支持副總統，而不是因為反對川普。相較之下，在CNN今年6月的民調中，拜登支持者僅37%表示他們想要表達對總統的支持。

川普支持者之中，高達74%表示，這個選擇是為了表達對前總統的支持，而不是為了反對賀錦麗。此數據在CNN今年6月的民調為66%，顯示出對於川普「肯定支持」的增加。

在CNN今年稍早的民調中，獨立選民對川普的支持度為47%，對拜登的支持度則是37%。在最新民調中，川普支持度有46%，賀錦麗拿下43%。雙方差距縮小，一部分是因為賀錦麗博得較傾向民主黨的獨立選民支持。