凱米狂降雨釀8縣市淹水「一級警戒區曝」　17水庫洩洪中

▲高雄岡山淹水，馬路慘變漂漂河。（圖／民眾提供）
記者張靖榕／綜合報導
凱米颱風今（25日）持續影響全台各地，受颱風環流與西南氣流旺盛水氣影響，中南部山區應嚴防超大豪雨。經濟部水利署今晨發布，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等區域一級淹水警戒；台東縣發布二級警戒。
▲八掌溪水位高漲。（圖／翻攝水上鄉公所臉書）
經濟部水利署發布7縣市一級淹水警戒及二級淹水警戒
臺中市一級警戒：和平區
南投縣(一級警戒)
一級警戒 : 鹿谷鄉 、 國姓鄉 、 水里鄉 、 名間鄉 、 竹山鎮 、 魚池鄉 、 仁愛鄉 、 中寮鄉 、 信義鄉 、 集集鎮
二級警戒 : 埔里鎮
雲林縣一級警戒：斗六市
二級警戒:虎尾鎮 、 西螺鎮 、 莿桐鄉
嘉義縣一級警戒：阿里山鄉 、 大埔鄉 、 竹崎鄉
臺南市一級警戒：歸仁區、關廟區
高雄市一級警戒：永安區、美濃區 、 路竹區 、 六龜區 、 燕巢區 、 小港區 、 大寮區 、 田寮區、大樹區、岡山區、梓官區、橋頭區、阿蓮區、旗山區、楠梓區、大社區、茂林區 、彌陀區、甲仙區、桃源區、林園區
二級警戒:那瑪夏區、湖內區
屏東縣一級警戒：瑪家鄉、東港鎮、南州鄉、霧臺鄉、來義鄉、泰武鄉、新埤鄉、新園鄉、高樹鄉、佳冬鄉、林邊鄉
水利署另外發布「水庫放流警戒」，目前放水中水庫有以下：
石門水庫
青潭堰
直潭壩
德基水庫
石岡壩
霧社水庫
集集攔河堰
湖山水庫
白河水庫
德元埤水庫
烏山頭水庫
曾文水庫
南化水庫
鏡面水庫
虎頭埤水庫
鹽水埤水庫
阿公店水庫
牡丹水庫
讀者迴響