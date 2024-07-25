凱米狂降雨釀8縣市淹水「一級警戒區曝」　17水庫洩洪中

凱米颱風來襲，部分縣市連放2天颱風假。一名網友聲稱，因為颱風天外送特別多，老闆開出2.5倍薪水，他馬上衝去上班，卻遭朋友嘲笑是社畜「誰颱風天上班」，但他覺得有錢幹嘛不賺，而且老闆也說到做到，當日便現領3000元回家。