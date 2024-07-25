凱米颱風恐釀長時間致災性降雨！　天氣粉專憂曝「2因素」

▲凱米恐帶來長時間致災性降雨。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」）



記者張靖榕／綜合報導

颱風凱米席捲台灣，雖然中心已於今晨於桃園出海，但「颱風螺旋雨帶」和台灣地形鎖住形成的結構，過往已多次造成長時間致災降雨，天氣粉專憂心表示，以當前情況判斷，中南部民眾真的需要嚴加防災。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晨6時許發文強調「真的不是開玩笑」，文中指出，這種颱風螺旋雨帶與台灣地形鎖住的結構，「往往會造成長時間的致災性降雨」，過往敏督利和莫拉克颱風都是血淋淋的例子，它們都曾經出現類似的雨帶結構。

「中南部真的要很小心」，文章分享截至今晨6時的過去3小時與過去1小時雨量，中南部相當驚人。

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過去３小時累積雨量：

高雄市茂林區-多納林道｜２２７.０毫米

高雄市六龜區-大津 ｜２０１.０毫米

嘉義縣竹崎鄉-奮起湖 ｜１９３.０毫米

屏東三地門鄉-尾寮山 ｜１６８.５毫米

嘉義阿里山鄉-阿里山 ｜１５４.５毫米

過去１小時累積雨量：

高雄市茂林區-多納林道｜１２０.５毫米

高雄市茂林區-多納(1) ｜ ９９.０毫米

高雄市六龜區-大津 ｜ ９６.０毫米

屏東三地門鄉-尾寮山 ｜ ９１.５毫米

屏東縣瑪家鄉-新瑪家 ｜ ７９.０毫米