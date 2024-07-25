颱風天老闆開2.5倍薪水　員工手刀衝上班被友嘲笑社畜

記者黃翊婷／綜合報導

凱米颱風來襲，部分縣市連放2天颱風假。一名網友聲稱，因為颱風天外送特別多，老闆開出2.5倍薪水，他馬上衝去上班，卻遭朋友嘲笑是社畜「誰颱風天上班」，但他覺得有錢幹嘛不賺，而且老闆也說到做到，當日便現領3000元回家。

▲凱米颱風25日清晨中心離開桃園，進入台灣海峽北部，但受到颱風環流影響，中南部山區仍要慎防致災性超大豪雨。（圖／記者屠惠剛攝）

原PO在爆料公社網站「匿名公社」發文表示，24日因為颱風天外送特別多，老闆直接開出2.5倍薪水，他當然立刻衝去上班，期間朋友來電約看電影，他回答自己要上班，沒想到竟遭嘲笑是社畜「誰颱風天上班」。

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原PO認為，颱風天電影院也是一堆員工上班，既然有錢賺，自己也心甘情願，幹嘛不賺，而且老闆真的說到做到，當日就讓他現領3000元回家。

文章公開之後掀起網友討論，大家紛紛留言表示，「很多人沒加倍也得上」、「2.5倍我可以」、「我願意2.5倍的薪水去上班」、「2倍我就馬上出門了」、「電影院員工報到，一堆閒人啊，剛剛才有辦法休息，啃麵包中」；也有不少網友暖心提醒，颱風天仍需要出門上班的人請多加注意安全。

其實，颱風假並不是「假」，勞動部表示，即使縣市政府宣布停班，雇主仍可要求出勤，但勞工也可以拒絕。104人力銀行也指出，由於颱風假未納入相關法規，每間企業都應訂定相關工作規則，颱風天員工未上班，因為沒有提供勞務，企業可以不支薪，不過，大多數企業仍會選擇支薪；若是颱風假企業仍要求員工出勤，因颱風假為一般上班日非假期，企業不需另給加班費，除非遇到休息日、國定假日，才需要另外支付加班費。