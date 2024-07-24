快訊／新竹巨城颱風天「正常營業」　在地人：員工都辛苦了

▲新竹巨城。（圖／記者陳凱力攝）



記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

強颱凱米持續襲台，全台各大百貨24日提早結束營業，25日尚未公布。對此，新竹巨城內部訊息曝光，透露將於早上11時開店，讓不少在地人看完表示，「辛苦所有巨城的櫃哥、櫃姐及餐廳員工了」。

臉書粉專「新竹大小事」24日晚間PO出新竹巨城、新竹巨城店家的內部對話。截圖指出，新竹巨城表示，25日早上11點開店營業，若有特殊狀況無法營業、需要提早進場備料都可以告知，將會提供協助申請，「請明日有上班的各夥伴，上班時注意安全」。

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另外，也有店家在內部群組表示，巨城25日正常營業，請員工出門要注意安全，若因風雨太大而無法出門，可告知店長或副店長，「明天巨城營業很有可能客人很多，如果願意來上班支援的，也麻煩告知我或副店」，也強調會依現場人力進行調整，「不希望大家冒雨來上班而這麼累」。

網友看完紛紛留言，「新竹人彷彿被巨城控制一樣」、「明天白天風雨應該比今天大」、「主管很懂，肯定多人」、「今天沒什麼風雨就休息，明天可能狂風暴雨要開店？」「如果可以希望巨城下午2點後營業可能會對員工比較安全」。