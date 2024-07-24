凱米襲台21縣市放颱假！4145人次硬衝海邊觀浪　海巡急勸離



▲海委會主委管碧玲視察海巡署聽取防災救災簡報。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

因應強颱「凱米」來襲，海委會主委管碧玲今天親至海巡署主持應變中心會議，並指示海巡各單位「綿密海岸巡查、掌握船舶動態、完成救災整備」全力杜絕海上及海岸災情發生可能性，保障民眾生命及財產安全。

海巡署統計颱風救災數據到今日14時止，動員勤務人員2221人次、760車次及7艇次，對海岸進行全面巡查，成功勸離民眾4145人次、1658車次及2艘海上船隻，本次臨岸防災勸離勤務，海巡結合岸置科技裝備、國家海洋研究院監測站畫面輔助，即時掌握海岸動態，確保即時勸離觀浪民眾。

海巡署、交通部航港局並對台灣周邊海域商貨輪動態監控，目前計有32艘航行及120艘錨泊船隻；海巡署透過電話、無線電聯繫要求漁船儘速進港避風，並透過雷達結合船舶自動識別系統（AIS）等資訊，掌握海面目標動態。

海巡署南部分署主動監控發現多哥籍貨輪異常航行，距台南黃金海岸岸際線僅0.8浬，海巡立即通報航務中心，聯繫該船取得船舶最新動態及相關資訊，並提醒該船保持動力航離岸際，以免發生擱淺漏油等海上災害。



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