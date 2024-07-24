高雄土石流警戒！「山區急撤1260人」　陳其邁視察慰問居民

▲陳其邁前往山區視察居民撤離、物資整備情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受凱米颱風及其外圍環流影響，中央氣象署針對全台8縣市發布超大豪雨警戒，農村發展及水土保持署也對於高雄桃源、六龜、美濃山區溪流發布土石流黃色警戒。高雄市長陳其邁今（24）日下午率市府團隊前往桃源區原住民文物館、六龜社福中心進行視察，親自了解山區防颱物資整備、關心居民預防性撤離情況。

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▲▼高雄土石流警戒！山區急撤1260人。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁受訪時說明，根據中央氣象署預報颱風預估雨量24小時最新估算，高雄山區雨量會達到1000公釐，整體會超過1800公釐的降雨量且雨勢強勁。市府在發布土石流黃色警戒時，就先針對山區及原鄉部落實施預防性撤離，以保障所有居民的安全。

據統計，截至24日15:00，桃源區8里撤離462人，那瑪夏區3里撤離560人，茂林區3里撤離238人，三原鄉總撤離人數共1,260人（含洗腎病患、臨產婦及其他）。

▲▼陳其邁下午赴桃源區原住民文物館、六龜社福中心進行視察。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁下午赴桃源區原住民文物館、六龜社福中心進行視察，了解山區防颱物資整備，並傳達賴清德總統對原鄉及山區民眾的慰問之意。立法委員邱議瑩也特別關心居民安全，呼籲民眾今天晚上務必在撤離中心中躲避風雨，以策安全。

陳其邁也特別感謝軍方全力協助整體撤離工作，因明霸克露橋為臨時便橋，市府會持續關心在明霸克露橋及復興里周圍的相關情形，此處的洗腎等慢性病患，也已預防性撤離至內門順賢宮安置所內，市府團隊會積極確保原鄉居民安全。