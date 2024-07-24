陳耀訓不給改單！颱風天「大票客人排隊取貨」　客服1句網炸鍋了

▲許多客人今排隊取貨。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

號稱「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓被大批饕客追捧，經常開賣1分鐘完售。不過，就有網友發文怒指，取貨日撞上颱風天，結果陳耀訓竟不准取消或更改訂單，讓大票客人被迫在風雨中排隊。

網友在Threads發文直呼，「陳耀訓真的超瘋！不准取消或更改訂單，仗著名氣要大家出門取貨！致電客服還回我颱風天也不是他們的問題，超傻眼...我這輩子是不會再吃了。」

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原PO接著表示，好在自己訂的已轉讓釋出，「我真的不想颱風天還要在外面排隊。」

對此，網友們紛紛回應，「應變能力真的有點差，應該要公告說，颱風天仍然開放取貨，也能保留至正常日取貨，但錯過最佳出貨日的蛋黃酥風味會變差，選擇保留的顧客，不得據此要求任何賠償」、「真的沒吃過這麼難吃的，被家中長輩罵翻」、「老實說...真的沒有很好吃」、「只是賣名氣的」。

▲店家昨日公告。（圖／翻攝自臉書／陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery）

但也有人幫店家說話，「蛋黃酥可能是前一天製作完成的，因為還要放冷、包裝，所以不能取消可以理解」、「行為沒有不可取，可以不要訂，原物料很貴，今天若讓人取消，以後就會有人吵著要取消」。

另外，「陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery」粉專昨也公告，今（24）日正常營業，除了提供取貨服務，現場也會販售麵包，「若考量安全因素，無法當日來取貨，我們會將商品常溫保留至隔天（僅至16:00）。由於QR碼隔日已經無法使用，需提供完整訂單編號、訂購者姓名、訂購者電話作為核對。」