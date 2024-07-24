高雄風雨好大！作家驚呼「窗外有不明物飛過」　在地人洗版

▲高雄現在風強雨大。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

凱米颱風來襲，高雄地區風雨逐漸變強，作家黃大米稍早在臉書驚呼，現在風雨好大，窗外也開始有不明物體飛過。對此，許多在地人相當有感，「真的大風大雨」，而其他縣市的網友也紛紛回報現況。

黃大米稍早在臉書提到，「高雄風雨好大，剛剛窗外已經開始有不明物體飛過，不知道你們的縣市情況如何呢？」

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▲黃大米驚呼，窗外已有不明物飛過。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

對此，一票在地人回應，「我住高雄市區，雨蠻大的」、「一陣一陣的，我去完健身房回來了」、「高雄風雨慢慢變大」、「真的超大的」、「小港現在風雨好大」、「前鎮...雨下很大」、「昨天晚上不怎麼下雨的高雄，現在開始狂風暴雨」。

同時，其他縣市的網友也湧入留言，「桃園小風小雨，剛才還有出太陽」、「台中外埔風滿大」、「新竹雨開始變大了，有颱風逼近的感覺」、「桃園是個好地方」、「台中無風小雨，大家平安」、「基隆現在風大雨小」、「台中昨晚風大雨大，今天忽然安靜了」、「嘉義現在大雨中」。

另外，也有人在「路上觀察學院」PO出畫面，可見高雄市區風勢雨勢都很大，整條街空蕩蕩的，路過的車輛也不多；還有苦主直呼，「剛剛被店家的擋風布桿子打到臉，他X的有夠痛。」

