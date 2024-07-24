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台灣本島「全放颱風假很罕見？」　PTT吵翻！網喊1點怕爆

▲▼凱米颱風預計今天深夜到明天清晨，是影響台灣最劇烈的時間。（圖／tropicaltidbits）

▲凱米颱風來勢洶洶。（圖／tropicaltidbits）

記者周亭瑋／綜合報導

凱米颱風已登陸台灣本島，而昨晚除了金門縣宣布正常上班上課外，其餘21縣市全放颱風假，這讓不少網友驚呆直呼，「全台大放假實屬少見！」話題掀起熱議，而天氣粉專也提醒，今午後凱米有可能發展成強颱。

網友深夜在PTT好奇表示，「全台大放假實屬少見，這個颱風真的有這麼強嗎？還是各縣市都是看風向放假。」

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回顧昨晚，台南市長黃偉哲最初表示，台南未受到颱風影響，因此不考慮停班課問題，不過後來又改口宣布24日停班停課；而嘉義市也是深夜大轉彎，一票市民質疑，「不僅縣市不同調，也是南部唯一上班、上課縣市」後，嘉義市長黃敏惠也一改原先決定，宣布停班課。

▲▼凱米撲台，陽明山仰德大道路樹倒塌壓路燈。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲陽明山仰德大道路樹倒塌壓路燈。（圖／記者黃彥傑翻攝）

對此，鄉民紛紛回應，「認真說，這樣也好啦...小小台灣統一停班課」、「不然有的上班有的沒上班很難聯絡」、「金門：誰跟你全台？」「縣市長卡位戰」、「已達標準放假...沒毛病」、「這才是政治跟風學及玄學的一種」、「安全第一，若因此有人GG，你負責嗎？」「如果有災情、有死傷，事先沒放就慘了」。

同時，也有許多人認為，凱米颱風的威力不容小覷，「雨量很大，小心土石流」、「這路徑加直接硬吃，北部雨量應該很可觀」、「很像莫拉克會帶入西南氣流，要小心再小心」、「西北颱加上穿心颱，路徑正確會......」。

（圖／氣象署）

▲凱米颱風路徑。（圖／氣象署）

前氣象局長鄭明典就示警，台灣西南側延伸通過巴士海峽，有一條對流極為旺盛的雨帶，這是颱風外圍環流和西南季風或西南氣流的輻合帶。而當年莫拉克颱風，就是類似這樣的雨帶持續影響南部山區。

另外，粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提醒，凱米颱風在今天下午，有機會發展成強烈颱風，「凱米環流結構有個特點，就是南側環流、雨帶特別肥厚，但這不是一個好現象。」

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