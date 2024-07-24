一行人衝武嶺「風雨中自拍」全都錄！網洗版開戰　本尊現身了

▲畫面曝光後掀起論戰。（圖／翻攝自YouTube／台灣即時影像監視器）

記者周亭瑋／綜合報導

強颱凱米撲台，氣象局預估今、明兩天影響最劇烈，而今（24）日台灣本島也放颱風假一天。就有網友好奇翻出「合歡山武嶺亭」的即時影像，發現竟有遊客在風雨中拍照，氣得發文公審；而幾位自稱是本尊的網友也在原片中現身。

網友在「爆料公社」轉PO畫面，表示自己放颱風假太無聊，於是打開即時影像，想看看颱風天是否有人會上合歡山，沒想到還真的出現了幾位遊客，讓他忍不住吐槽，「就是有白目的，颱風天還跑上武嶺在那邊擺拍，就不要到時出事了再來浪費社會資源。」

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對此，一派網友搖頭表示，「颱風假就是要讓你在家避險，一堆87還要出門去逛街玩樂」、「颱風大雨時期少上山，保護自己也讓家人安心」、「這種就不用救啦」、「這種的如果出事了，就應該讓他們自己負擔救援費用」、「三寶無極限，山路會有土石崩落，是最危險的時候，不管是在地人或遊客都盡量少出門」、「不懂這個天去武嶺的意義」、「台中市長說的白目出現了」。

▲四人平安下山。（圖／翻攝自YouTube／台灣即時影像監視器）

不過，也有人認為原PO管太多，「你是不是在生氣，他沒揪你一起去」、「踢到你網路線了嗎？」「住海邊嗎」、「人家都不在乎自己安全了，你在乎他們幹嘛」、「沒管制沒毛病」。

另外，還有網友緩頰道，「好像是騎車上去的，可能要去寒碧樓上班吧」、「也有可能是當地工作人員阿」。

《ETtoday新聞雲》記者實際查閱即時影像，一行人大約是今日中午12點半在武嶺亭拍照。而幾位疑似是本尊的網友們也留言表示，「上電視了，上面超冷，我剛從武嶺下來」、「我們就是上去的那四人」、「平安，我們四人到富佳」。