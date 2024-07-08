超狂！台中手工塔專賣店豪推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

▲九宮酪烘焙師傅黃坤堂大玩創意，至今已經研發出60種手工塔口味，可愛的九宮格禮盒也頗受歡迎。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

甜點控注意！全台已擁有7家分店的手工塔專賣店「九宮酪」宣布插旗台中市北屯區，烘焙師傅黃坤堂表示，4年多來已研發出60種創意手工塔，除了小朋友喜愛的造型手工塔之外，還有用屏東無籽土檸檬製作的檸檬塔等本土水果塔，將繼續研發，朝99種口味邁進；另外，蛋黃酥排隊名店不二糕餅也玩創意，宣布推出雙色爆米花，神還原蛋黃酥餅皮酥脆奶香。

▲九宮酪在全台已經有7家門市，現又在台中市人口最密集的北屯區開設第8家門市 。（圖／記者游瓊華攝）



16歲就入行的黃坤堂，擅長開發新口味，他發現現代人愛吃甜點，卻胃口不大，而手工塔份量小巧，再依照不同客群開發多樣口味；例如小小兵、熊貓造型的就很對中年輕人的口味；但他也兼顧到養生客群，推出堅果口味，甚至冬蟲夏草也入餡；另外還有生巧克力塔、提拉米蘇小塔及八女抹茶奶塔、純酪塔等。

4年多來九宮酪已經在台南、日月潭、台中逢甲、新竹南寮等地開店，現又宣布在台中人口最密集的北屯區設立旗艦店，要搶攻台中人的胃。

▲同樣大玩創意的還有蛋黃酥排隊名店不二糕餅，推出蛋黃酥雙色爆米花。（圖／業者提供）



同樣用創意搶商機還有排隊名店不二糕餅，不二糕餅表示，消費者可以自己組最愛的「蛋黃酥黃金比例」，入口蛋黃酥經典酥脆餅皮奶香，搭配馥郁鹹蛋黃，以及香甜紅豆沙MIX雙口味，鹹甜比例自己搭。一包雙口味的蛋黃酥雙色爆米花，要分開吃、合在一起吃、甚至搭配其他鹹甜食的創意吃法都可以，要顛覆大眾對蛋黃酥的想像。