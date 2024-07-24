尿床就被數據線抽打！　陸2歲女童被生父女友長期虐待致死

▲小甜生前的照片。（圖／翻攝自極光新聞）



記者廖翊慈／綜合報導

內蒙古滿洲里2歲女童小甜（化名）2023年12月21日疑被生父及生父女友文姓女子長期虐待致死。小甜的媽媽李太太表示，二人多次以打罵 、凍餓、不讓睡覺、捆綁等方式虐待小甜，導致女兒死亡時，全身多發性軟組織挫傷、右心房破裂等，令她心痛不已。

綜合陸媒報導，李太太表示，小甜出生於2021年4月，出生一個月後，小甜的生父田男前往內蒙古滿洲里市做生意，而自己則帶著小甜留在了河北邢台老家，「剛開始夫妻二人感情狀況還算不錯，自2022年下半年開始，我那時已經覺得不對勁了，常常吵架，他還跟我提了離婚。」

▲▼小甜離世時僅兩歲。（圖／翻攝自極光新聞）



李太太說道，2023年2月的某一天，小甜被田男突然帶走且失去聯繫，在此期間，自己尋找女兒未果，多次聯絡公婆詢問女兒和丈夫的去向，公婆均表示不知情，「直到十個月後，再次見到女兒時，卻在滿洲里市殯儀館。」

據醫院病程紀錄顯示，小甜入院時，家屬稱患童於坐便跌倒，致頭部受傷，且有近日家長毆打史。相關人員表示，「孩子已經做完屍檢，相關涉案人員已被羈押，其中涉及孩子的生父。」

李太太拿到小甜的司法鑑定報告顯示，小甜在全身多發性軟組織挫傷的基礎上，因胸部受到鈍性外力作用，造成右心房破裂，導致心包積血、急性心臟壓迫而死亡。

▲小甜的死亡鑑定書。（圖／翻攝自極光新聞）

根據檢方提供的起訴書內容顯示，2023年2月，被告人田男與文女同居後，將小甜接到滿洲里市三人共同生活。其間，二人多次虐待小甜，並在明知被害人已出現過身體不適、抽搐閉氣的情況下，仍多次使用拳腳、拖鞋、皮帶、飯鏟、木條、數據線等工具毆打被害人小甜。

報導指出，2023年12月21日6時許，田男上班後，文女發現小甜尿床，便用數據線對其進行抽打，並要求小甜去衛生間小便，文女發現小甜全身抽搐倒在衛生間，實施簡單救助後，打給田男，二人將小甜送至醫院，小甜經搶救無效死亡。

李太太悲憤地表示，「為什麼要殺我的孩子？我願意放棄民事賠償，我只求法院能判他們死刑。」檢方近日以故意傷害罪和虐待罪為案由，對田男及與文女提起訴訟，目前，二人在看守所羈押，案件待法院進一步審理。

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