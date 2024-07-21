幼兒園繼噴漆又出事！18歲男駕車「三進三出」撞破鐵門　動機曝光

記者張君豪、黃彥傑、黃資真／台北報導

台北市立培諾米達信義幼兒園的狼師毛畯珅，涉嫌性侵多名女童，而位於信義區松德路的舊址（現已改名托嬰中心）繼17日遭噴漆後，今（21日）凌晨3時許又遭18歲馬姓男子開車衝撞，當場撞破鐵捲門，警方到場後以毀損、公共危險、侵入建築物等罪嫌逮捕。

▲爆出性侵女童的培諾米達信義幼兒園舊址遭人開車衝撞。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義分局說明，今晨3時25分獲報托嬰中心遭衝撞，趕赴現場後發現待在原地的馬男，他坦承在車前玻璃上掛著大字報布條，寫著「天地不容，人神共憤，性侵幼兒，毛畯珅」，並以倒車方式衝撞托嬰中心鐵門。

初步詢問，馬男自稱有1歲女兒，看了新聞後心生憤怒，為了向社會表達不滿，遂跟朋友借了車後，無照遠從蘇澳駕車到現場犯案，至於詳細動機仍待釐清。

▲馬男當場依現行犯身分逮捕，釐清犯案動機。



另現場已拉設封鎖線，經通知托嬰中心負責人到場後提出告訴，以毀損、公共危險、侵入建築物等案現行犯逮捕馬男，作案用車輛已拖返分局查扣。據悉，培諾米達幼兒園係2023年10月1日停止營業，毛案也進入司法程序，目前設於該址的托嬰中心則係今年6月成立，與培諾米達幼兒園並無關係，與信義分局呼籲社會大眾應理性看待，請勿行私刑正義，分局將加強勤務作為，違法行為必依法嚴辦。

▲托嬰中心的鐵捲門遭撞壞。（圖／記者黃彥傑翻攝）