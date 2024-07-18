英女警逼男囚「警局內遛鳥」！　他遭全裸搜身3點全露畫面曝

記者王佩翊／編譯

英國大曼徹斯特警方接連爆出不合理虐待遭拘留的嫌犯，繼4名女子公開詳述她們是遭到脫衣虐待的可怕經歷後，一名男子也站出來踢爆警方的惡劣行徑。他表示，他3次因為未被指控的罪名遭到拘捕，警員每次都要求他脫光衣服搜身，並拿走他的衣物，導致他全身赤裸在警局內行走，並因此遭到其他囚犯與警員的嘲笑。而他更一度被扒光衣服長達8小時，甚至不給他任何保暖的毯子。

根據《天空新聞網》報導，馬克·多夫（Mark Dove）站出來指控大曼徹斯特警方（Greater Manchester Police），他2022年因為家庭糾紛被逮，當時一名警員聲稱他造成刑事損害，所以將他拘留。當時多夫不滿表示，為何另一個威脅要殺的人卻沒有同樣被逮，卻被警察當場痛罵「閉嘴」。

多夫在警局內被警方「全裸搜身」，警察不但拿走他的衣物。根據警局內的監視器畫面，警員還帶著全裸的他在警局內遊晃，導致他被其他囚犯與警員當眾嘲笑。

This ahead of the Baird review published tomorrow. Launched after a Sky News investigation, expected to criticise Greater Manchester Police treatment of people in custody… https://t.co/3dubmb1l8s at — Jason Farrell (@JasonFarrellSky) July 17, 2024

備受羞辱的多夫認為，逮捕他的警察有種族歧視之虞，於是在警局詢問如何投訴，但接待處的員工卻說不知道要如何處理，直接拒絕回答問題，並反罵他「煩死了」。

多夫抵達牢房後，警察給了他一件防撕裂衣物，這種衣物是使用加強材料製成，可以減少拘留者撕裂衣物並製作繩索的風險。然而警員卻聲稱，他撕裂了衣物，於是直接拿走這些衣服。

寒冷無比的他只能依靠牢房內水龍頭的熱水取暖，他曾向警方要一條可以保暖的毯子，但對方卻直言，「只有表現好」才可以拿到。多夫崩潰指出，他快冷死了，警方把房間內所有東西都拿走，只剩他一個人全裸待了8個小時。

多夫說，「這是一種屈辱和貶低。每當我按下按鈕要求什麼，你都能聽到他們在麥克風裡嘲笑我。他們告訴我，只有我表現好時才能拿到毯子。」

多夫2023年再度因為家庭糾紛被逮，當時8名警員進到他家院子，並以威脅嫌疑將他逮捕。而抵達警局後，他再度被脫衣搜身。他因為沒有得到抗焦慮藥物，而拒絕穿上防撕裂衣物。然而此時一名女警員直接進入牢房，把全裸的他帶去審訊室接受審問。

監視器畫面顯示，女警帶他經過拘留區、接待區，絲毫不管他是否一絲不掛。而當時所有人都嘲笑他。多夫後來被釋放，且未被指控任何罪名。但幾個月後，他再次被捕。

警員凌晨5時40分到達他家後，開始用鐵鎚破門，他女友和小女兒都被嚇壞了。警方卻沒有給出任何理由，直接要求他脫衣搜身，而這也是他第3次被全裸搜身。