英女警逼男囚「警局內遛鳥」！　他遭全裸搜身3點全露畫面曝

記者王佩翊/編譯

英國大曼徹斯特警方接連爆出不合理虐待遭拘留的嫌犯,繼4名女子公開詳述她們是遭到脫衣虐待的可怕經歷後,一名男子也站出來踢爆警方的惡劣行徑。他表示,他3次因為未被指控的罪名遭到拘捕,警員每次都要求他脫光衣服搜身,並拿走他的衣物,導致他全身赤裸在警局內行走,並因此遭到其他囚犯與警員的嘲笑。而他更一度被扒光衣服長達8小時,甚至不給他任何保暖的毯子。

根據《天空新聞網》報導,馬克·多夫(Mark Dove)站出來指控大曼徹斯特警方(Greater Manchester Police),他2022年因為家庭糾紛被逮,當時一名警員聲稱他造成刑事損害,所以將他拘留。當時多夫不滿表示,為何另一個威脅要殺的人卻沒有同樣被逮,卻被警察當場痛罵「閉嘴」。

多夫在警局內被警方「全裸搜身」,警察不但拿走他的衣物。根據警局內的監視器畫面,警員還帶著全裸的他在警局內遊晃,導致他被其他囚犯與警員當眾嘲笑。

