控制狂夫逼「寒冬洗冷水」還潑尿羞辱　她被毆凌虐26年終離婚

▲苗栗一名人妻被凌虐26年，終於訴請離婚獲准。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗一名人妻小芳(化名)長期遭控制狂丈夫凌虐，不僅不能用手機聯絡外界，還遭毆打、潑尿，被逼在冬天洗冷水澡、睡地板，期間小芳雖想離婚，丈夫卻要她拿出2千多萬才肯答應。小芳隱忍26年後，終於無法忍受，上法院訴請離婚。苗栗地院審理，認為夫妻婚姻已無法恢復，判准離婚。可上訴。

小芳表示，她和丈夫阿雄(化名)結婚26年，共同租屋居住，阿雄長年有極端控制慾，不准她使用手機和外界聯絡，還曾拿尿壺朝她潑尿、在冬天逼她洗冷水澡，即便她身體著涼，阿雄仍然逼她睡地板，只要她不聽話，就遭阿雄拳腳相向，還持刀聲稱有朝一日會殺了她。

小芳說，今年1月5日上午8點多，她在家又遭阿雄拿掃把毆打，導致她左手大拇指、手腕及右側大腿挫傷，忍無可忍下逃到朋友家求救，在朋友陪同下驗傷、提告，目前暫居在娘家親戚家中。既然現在她2個子女都已經成年，她實在不堪阿雄長期虐待，再也無法忍受婚姻，向法院訴請離婚。

阿雄在審理時辯稱，小芳說的都不是真的，如果她要離婚，應該把婚後從他那邊拿的2280萬元還給他。他雖在調解時說過「要殺死小芳」等語，但那是因為他情緒被人家操控，一時脫口而出沒經過思考。

不過兒子們都很贊成父母離婚，證稱媽媽講的都是事實，曾看過爸爸拿寶特瓶打媽媽、拿豬油丟在床上、拿熱牛奶倒在媽媽頭上，還將媽媽趕出去，因媽媽想進家門，手還被門夾到，小時候就曾和媽媽一起到警局報案。

法官認為，阿雄長期對小芳有精神和肢體暴力，讓小芳無法忍受，還開價2千多萬才肯離婚，雙方婚姻實已無法挽回，判准兩人離婚。可上訴。