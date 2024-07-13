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乘客機艙內「當眾解放GG」狂尿！　飛機緊急改道降落

▲▼乘客機艙內「脫褲解放GG」狂尿。（圖／翻攝自X）

▲25歲男子竟在眾目睽睽之下，直接從座位上站起來脫褲小便。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國航空（American Airlines）一架客機出現脫序乘客，有一名25歲男子竟在眾目睽睽之下，直接從座位上站起來脫褲小便，整根陰莖全都暴露在外，如此混亂事件導致飛機緊急降落，這名男子也當場遭逮，最重可能面臨6個月監禁和5000美元罰款。

根據USA TODAY報導，這起事件發生在3日，當時美國航空旗下特使航空（Envoy Air）一架從芝加哥飛往新罕布夏州的航班，因機上出現一名擾亂乘客，緊急降落在水牛城尼加拉國際機場（Buffalo Niagara International Airport）。

檢察官指出，當時有一名25歲男子在飛機起飛後想上廁所，卻被空服員告知必須等待安全帶指示燈熄滅後才能離座，但他卻在座位旁直接脫下褲子當眾撒尿，整根陰莖全都暴露在外，附近的乘客全都目睹。

當航班降落時，航站警察立刻上機將男子逮捕；男子向警方坦承，登機前喝了太多的酒，才會忍不住在機艙內撒尿。

目前男子已被釋放，但面臨猥褻暴露罪的指控，最重將面臨6個月監禁和5000美元罰款（約台幣16萬元）。

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