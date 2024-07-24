買清粥小菜「4樣240元」！他怨被當盤子　　內行人一看：算合理

▲原PO覺得，4菜要240元真的太貴。（圖／翻攝爆料公社）

圖文／CTWANT

近年來物價攀升，吃外食想省錢可能有點難。高雄一名網友表示，他吃某家清粥小菜，4菜花了240元，真心覺得太貴，是他不了解物價還是被盤。內行網友回，「這樣240算合理。一堆酸民不看內容只會跟著酸」

原PO在臉書社團《爆料公社》發文，「一口都還沒動過，這樣4種菜總共240！真心覺得有點貴了，是我太不了解物價嗎？還是真被盤了。」從照片中可見，原PO夾了小卷、酸菜豬肚、三色蛋等，還有不少青菜。

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貼文曝光後，網友紛紛留言「三樣主菜+一樣青菜（夾的份量不少）小卷60酸菜豬肚80三色蛋60青菜40（酸菜豬肚、三色蛋 很厚工）」、「清粥小菜4個字就要加100了」、「上半部差不多就150了可能還超過」、「24小時的清粥小菜真的爆貴+1，之前被嚇到過，自助餐也有踩過雷，所以後來如果沒有特別想吃的菜，都直接去便當店買」。

也有人說，「小卷及豬肚應該不便宜，自助餐我比較沒看過豬肚，而且這份量應該不只一個人吃吧？要分攤人數就應該還好吧」、「小卷，酸菜豬肚，三色蛋都是較高價的菜，這樣240算合理。一堆酸民不看內容只會跟著酸」。

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