南投磚造三合院「神明廳突竄大火」全面燃燒！　女屋主受傷送醫

▲南投埔里三合院神明廳突發大火 消防緊急搶救無人受困。(圖／CTWANT)

文／CTWANT

南投縣埔里鎮一座磚造三合院的神明廳，25日清晨突然發生火災，火勢迅速蔓延，造成現場一片混亂，消防局接獲報案後，迅速調派了12部水箱車和多位消防人員到場搶救，經過緊張的滅火作業，火勢在不到20分鐘內被控制住，所幸未造成人員重大傷亡。

事件發生在早上7點多，位於埔里鎮中山路四段的一座鐵皮屋頂，三合院的中央神明廳突然冒出火花，火勢迅速擴大，燒得猛烈，當地消防分隊第一時間抵達現場，發現神明廳已經全面燃燒。

消防人員立即展開滅火行動，並進入神明廳內搜尋是否有受困者，經確認無人被困，僅有女屋主在發現火情後，因查看火源而遭受輻射熱輕微灼傷，所幸傷勢並不嚴重。

據悉，火災發生時，女屋主正在外面查看神明廳情況，因火焰輻射造成臉部輕微灼傷，消防人員在迅速控制火勢後，對火災原因展開調查，初步消息顯示，火災可能與室內用火用電不當有關，但具體原因仍待查明。

南投縣消防局表示，颱風季節帶來的強風和大雨，可能會對老舊的電線和瓦斯管線造成損害，進而引發短路或走火等危險。消防局呼籲市民，在颱風天尤其要加強對家庭用火用電的安全管理，定期檢查電線、瓦斯設備是否老化，防範火災事故的發生。

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